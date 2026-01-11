En plena ruptura, Mauricio Macri asistió sin Juliana Awada a una fiesta repleta de figuras

Hace poco más de un mes, la presencia del expresidente sin su esposa en la celebración de casamiento de un conocido empresario de medios, había encendido las alarmas de separación.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada irrumpió este domingo como noticia en todos los medios, pero el matrimonio ya venía dando señales de ruptura desde hace un tiempo, con apariciones a solas de cada cual en algunos eventos, como el de una fiesta de casamiento repleta de figuras a la que asistió el expresidente sin la empresaria.

Según trascendió, Awada y Macri pactaron su separación antes de la Navidad, y tras compartir más de 15 años de relación. Así y todo, decidieron pasar juntos las fiestas, incluyendo Año Nuevo.

La historia de amor entre Mauricio Macri y Juliana Awada comenzó en 2009, cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se conocieron en el exclusivo gimnasio Ocampo Wellness Blub, de Barrio Parque. En ese momento, la empresaria tenía 35 años y el funcionario 50.

La convivencia de Awada y Macri llegó tras unos meses de noviazgo, y el casamiento por civil fue el 16 de noviembre de 2010. La gran celebración fue el 20 de ese mismo mes en la estancia La Carlota en Tandil, con un festejo que comenzó con un almuerzo y se extendió hasta bien entrada la madrugada. Casi un año después, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que la empresaria y el exmandatario tienen en común.

El evento al que asistió Mauricio Macri sin Juliana Awada El pasado 7 de diciembre, Macri asistió a solas a la fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino. El CEO de Jotax Producciones y cerebro del canal de noticias A24 celebró su unión con la psicóloga con un gran evento al que asistieron figuras del Grupo América como Ángel de Brito, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar, Antonio Laje, Sergio Lapegüe, Ignacio Ortelli; a quienes se sumaron el empresario Daniel Vila y su esposa Pamela David. En el animado festejo, hubo además un show estelar de Luck Ra.