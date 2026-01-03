Juliana Awada recibió el 2026 con un look comfy frente a la montaña

Juliana Awada mostró el lujo de lo simple para comenzar el año. Mirá las fotos de su look.

Juliana Awada recibió el 2026 lejos del ruido y cerca de lo que mejor la representó en los últimos años: la naturaleza y un estilo que no necesita imponerse para ser reconocible. Desde el sur del país, la empresaria compartió un inicio de año marcado por la tranquilidad y el disfrute al aire libre.

Las imágenes que publicó en redes sociales la mostraron en sintonía absoluta con el entorno. Juliana apostó por un look comfy y minimalista que acompañó el ritmo pausado de los primeros días de enero. La elección de prendas fue uno de los detalles más comentados por sus seguidores, justamente por su simpleza.

En esta ocasión, se inclinó por una camisa de jean utilizada como cobertor de malla, combinada con un short de jean con aperturas. Lentes de sol y un sombrero beige completaron el conjunto, reforzando una estética relajada y pensada para disfrutar del campo y el aire libre.