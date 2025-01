Juliana Awada reveló cuál es su rutina de mañana y sorprendió a todos por el horario en el que empieza

Si algo distingue a Juliana Awada es su estilo de vida saludable y fit. La esposa del expresidente Mauricio Macri comparte frecuentemente en redes sociales las rutinas que lleva a cabo para mejorar su bienestar. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria y ex primera dama reveló a qué hora se levanta todos los días para iniciar su rutina.



Awada es de esas personas a las que les gusta madrugar. La esposa de Macri mostró a sus seguidores cómo son sus mañanas, marcadas por una rutina centrada en el bienestar físico y mental. Según publicó en su perfil, su día comienza temprano, antes de las siete de la mañana, con un el infaltable termo de mate.

En sus historias, se observa que disfruta de unos mates mientras aprecia el amanecer, un momento clave en su día para relajarse y conectar con la tranquilidad. Recientemente, Juliana Awada cautivó a sus seguidores con una tarta de damasco que cocinó con frutos recogidos en los bosques aledaños a su mansión de Villa la Angostura.

Juliana Awada reveló a través de una historia de Instagram lo temprano que inicia su rutina. Fuente: Instagram @juliana.awada.

Juliana Awada dedica los primeros momentos del día a la meditación y a ejercicios de respiración para preparar su cuerpo y mente para el día. Este enfoque en la paz mental y la organización refleja su compromiso con una vida saludable y armoniosa, algo que ha ganado reconocimiento entre sus seguidores, quienes a menudo se inspiran en sus hábitos y estilo de vida.



Además de compartir detalles de su alimentación y decoración, Awada también ha logrado posicionarse como un referente de elegancia y bienestar, gracias a su estilo de vida balanceado, que siempre resalta el cuidado de la salud y la belleza. La esposa de Macri disfruta de sus vacaciones en la Patagonia.

El look gauchesco que lució Juliana Awada durante un paseo por La Patagonia

Juliana Awada cautivó a sus seguidores con el look que lució durante un paseo a caballo por la Patagonia. La ex primera dama optó por una camisa oversize en tono arena y pantalones blancos ajustados, logrando un look cómodo y elegante. Las botas de montar de cuero marrón oscuro fueron clave en su outfit, un elemento que le aportó sofisticación a su modo de vestir. Otro detalle distintivo fue el sombrero de ala ancha en tono caqui y gafas de sol negras completaron el conjunto.

Juliana Awada cabalgó por la Patagonia junto a una amiga. Fuente: Instagram @juliana.awada.

Este look, inspirado en la estética gauchesca, se caracteriza por mezclar tradición y modernidad, adaptando elementos clásicos a un contexto contemporáneo. El resultado es un conjunto cómodo que Juliana Awada aprovechó para disfrutar de la naturaleza sin perder el toque de glamour.