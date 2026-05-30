Las fotos más tiernas del festejo por el Día de los Jardines de Infantes en Mendoza

Colores, canciones, juegos y mucha alegría fueron los protagonistas de los festejos por el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera , una fecha muy especial para las comunidades educativas del Nivel Inicial en toda la provincia.

La celebración reunió a niños y niñas de jardines maternales y jardines de infantes de gestión estatal y privada, quienes disfrutaron de diferentes actividades recreativas pensadas especialmente para esta etapa fundamental del aprendizaje.

Durante la jornada, los más pequeños participaron de propuestas lúdicas, espectáculos musicales, intervenciones artísticas y actividades interactivas que promovieron la creatividad, la imaginación y el encuentro entre pares.

Los festejos se desarrollaron en distintos puntos de Mendoza, mientras que una de las actividades centrales tuvo lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, donde cientos de estudiantes compartieron una experiencia llena de música, arte y diversión junto a docentes y familias.

La fecha también sirvió para reconocer el trabajo cotidiano de las maestras jardineras y de todos los equipos educativos que acompañan los primeros años de formación de los niños y niñas.

El Nivel Inicial constituye una etapa clave en el desarrollo infantil, ya que favorece la construcción de vínculos, el aprendizaje a través del juego y la adquisición de habilidades fundamentales para la trayectoria educativa futura.

Además de las actividades recreativas, la jornada puso en valor la importancia de los jardines maternales, jardines de infantes y Centros Educativos de Primera Infancia, espacios que cumplen un rol central en el acompañamiento integral de las infancias.

Del encuentro participaron autoridades educativas provinciales, entre ellas el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el director de Educación de Nivel Inicial, Marcelo García; y la directora de los Centros Educativos de Primera Infancia, Natalia San Juan.

Las fotos de los festejos en el Le Parc

jardines 1 Los pequeños se divirtieron en el Le Parc.

jardines 2 También se celebró el Día de la Maestra Jardinera.

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jardines a Cientos de niños y niñas celebraron el Día de los Jardines de Infantes.