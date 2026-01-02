Alex Caniggia recibió el 2026 con cambio de look y polémica desde la Patagonia

No te pierdas los detalles del nuevo look de Alex Caniggia que vino acompañado de fuertes declaraciones.

Alex Caniggia volvió a colocarse en el centro de la conversación con un cambio de look y también por sus declaraciones picantes. Esta vez, el escenario fue la Patagonia, donde viajó junto a Melody Luz y su hija Venezia para recibir el 2026, y desde donde compartió imágenes que no pasaron desapercibidas en lo absoluto.

El mediático se mostró con el pelo alisado, una transformación estética que sorprendió a sus seguidores y desató una catarata de comentarios. Sin embargo, el foco rápidamente se desplazó del look hacia sus palabras, que generaron fuertes críticas por el tono y el contenido.

Alex lanzó un mensaje que encendió la polémica al comparar destinos turísticos. “Ser odiado por idiotas es el precio que pagás por no ser uno de ellos. Acá Año Nuevo en aguas azules, con claridad. Cristalina el agua. Ustedes baratos sigan en aguas marrones: Pinamar, Cariló, Mardel... jajaja. Secos. Grasas”, expresó.

Mientras algunos celebraron su actitud, otros cuestionaron el tono y el desprecio hacia los demás destinos emblemáticos.