Carolina Baldini y su look boho chic en el bautismo de su nieto

No te pierdas todos los detalles del look de Carolina Baldini para un día especial en la Basílica de Luján.

Mirá lo que se puso para el bautismo de su nieto.

El viernes 26 de diciembre, apenas un día después de Navidad, la familia Simeone Bargiela vivió una jornada cargada de emoción con el bautismo de Faustino, el primer nieto de Carolina Baldini. La ceremonia se celebró en la imponente Basílica Nuestra Señora de Luján.

Como una de las figuras centrales del día, Carolina Baldini compartió en redes sociales distintas fotos que permitieron apreciar con detalle el look elegido para la ocasión. La empresaria apostó por un estilismo boho chic diseñado por Natalia Antolín.

El vestido estuvo confeccionado en gasa con un estampado suave en tonos celeste y verde agua, y presentó un escote en V profundo, diseño sin mangas y la espalda descubierta. El corte bajo estuvo marcado por un aplique dorado que funcionó como punto focal, mientras que la falda amplia incorporó una cola sutil que le dio movimiento y mayor distinción.

En términos de estilismo, Carolina optó por un pony tail prolijo y moderno, acompañado por un chal gris.