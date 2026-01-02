El valor emocional del turismo: el 78% de los argentinos asocia viajar con bienestar

Un nuevo estudio vinculado al comportamiento turístico arrojó un dato contundente: para la mayoría de los argentinos , viajar no es solo una actividad recreativa, sino una herramienta clave para preservar la salud mental. De acuerdo con una investigación realizada por la plataforma Booking.com, el 78% de las personas consultadas en el país afirma que las vacaciones impactan directamente en su equilibrio emocional y en su bienestar psicológico.

El informe destaca que, tras los años marcados por fuertes restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, los viajes de ocio se convirtieron en una de las experiencias más deseadas. La imposibilidad de desplazarse libremente durante los períodos de cuarentena generó una mayor conciencia sobre el valor del tiempo libre y del descanso fuera del hogar.

Según el relevamiento, el 65% de los encuestados tomó verdadera dimensión de la importancia de viajar durante el aislamiento obligatorio, momento en el que la movilidad se vio limitada a nivel mundial. Ese período funcionó, para muchos, como un recordatorio de que las escapadas y los viajes planificados forman parte del autocuidado y contribuyen a sostener la salud mental.

El impacto positivo no se limita al momento del viaje: el 84% aseguró que tener vacaciones programadas —aunque falte tiempo para concretarlas- produce un efecto beneficioso en el estado de ánimo. La anticipación al descanso, la organización del itinerario y la expectativa por conocer nuevos destinos actúan como estímulos emocionales que generan bienestar.

El estudio también indagó en los motivos por los cuales las personas sienten que viajar mejora su bienestar. El 24% señaló que alejarse de la zona de confort y romper con la rutina es la clave para recuperar energía, mientras que un 67% sostuvo que hospedarse en entornos distintos a los paisajes cotidianos influye directamente en el ánimo.

La posibilidad de explorar otras formas de vida también apareció como un elemento central: el 45% consideró que el contacto con nuevas culturas y estilos de vida contribuye a renovar la mirada, mientras que un 57% afirmó que probar comidas típicas o experimentar con nuevas propuestas gastronómicas tiene un efecto revitalizante.

Incluso la relación con otros idiomas surgió como un aspecto positivo del viaje. El 41% manifestó que disfruta interactuando en una lengua que no es la propia, ya sea como desafío personal o como forma de conexión con el lugar visitado.

Viajar, entre el disfrute y el autocuidado

La investigación concluye que, para la mayoría de los argentinos, el turismo vacacional dejó de ser un simple entretenimiento para convertirse en una práctica asociada al bienestar integral. Planificar un viaje, conocer nuevos destinos o simplemente cambiar de entorno aparece, cada vez más, como una manera efectiva de reducir el estrés, ampliar experiencias y mejorar la salud emocional.

En un contexto económico fluctuante y con temporadas turísticas que alternan récords de ocupación con etapas de menor movimiento, los datos permiten dimensionar el rol del turismo como espacio de disfrute y también como una forma de cuidado personal altamente valorada.