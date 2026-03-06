Qué hacer en Mendoza durante la Vendimia si no querés visitar bodegas

Durante la época de la Fiesta Nacional de la Vendimia , miles de personas llegan a Mendoza . Muchos asisten al gran evento y otros visitan sus famosas bodegas. Sin embargo, la provincia también ofrece muchos otros lugares para recorrer y descubrir. Para quienes buscan experiencias distintas, aquí una lista.

Uno de los destinos más impactantes es el Parque Provincial Aconcagua . Este parque protege al cerro más alto de América y ofrece miradores, senderos y paisajes de montaña únicos. Incluso quienes no hacen trekking pueden recorrer zonas cercanas y disfrutar de vistas impresionantes de la cordillera.

Otro sitio muy visitado es el Puente del Inca, una formación natural que cruza el río Las Cuevas. El puente se formó por la acción del agua y los minerales a lo largo de miles de años. Sus colores amarillos y anaranjados lo convierten en uno de los paisajes más fotografiados de la provincia.

Para quienes prefieren un paseo más cercano a la ciudad, el Parque General San Martín es una parada obligatoria. Este gran espacio verde cuenta con lagos, jardines y amplias avenidas arboladas. Dentro del parque también se encuentra el famoso Cerro de la Gloria, donde se levanta el monumento al Ejército de los Andes.

La montaña también se puede disfrutar en el Dique Potrerillos. El embalse está rodeado de montañas y es ideal para actividades al aire libre. Allí se pueden practicar deportes acuáticos, hacer caminatas o simplemente descansar frente al agua.

Otro lugar interesante es Uspallata, un pequeño pueblo cordillerano con mucha historia. Durante la época colonial fue paso clave entre Argentina y Chile. Hoy combina paisajes imponentes con sitios históricos vinculados al cruce de los Andes realizado por el general San Martín.

Para quienes buscan naturaleza y tranquilidad, el Reserva Natural Villavicencio ofrece un entorno único. Allí se pueden recorrer senderos, observar fauna autóctona y disfrutar de la famosa ruta de caracoles que sube por la montaña. Desde los miradores se obtienen panorámicas espectaculares del valle.

La Vendimia y la Fiesta Nacional de la Vendimia es un gran momento para conocer Mendoza, pero lo cierto es que la provincia es mucho más que vino. Quienes visitan pueden descubrir otros paisajes y experiencias.