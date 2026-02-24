Vacaciones en Brasil para jubilados: el destino tranquilo con playas cálidas todo el año

Brasil tiene destinos muy conocidos, pero también guarda rincones más tranquilos que cada año atraen a más argentinos. Para quienes ya están jubilados y en sus vacaciones buscan descanso, clima cálido y buena calidad de vida, hay un lugar que combina naturaleza, servicios y calma durante todo el año.

A poco más de una hora de Salvador de Bahía se encuentra Praia do Forte , un pequeño pueblo costero con calles tranquilas y ambiente relajado. No es un destino de multitudes ni de fiestas ruidosas. Es un sitio pensado para caminar sin apuro y disfrutar del mar.

Sus playas son uno de sus mayores atractivos. El agua es cálida casi todo el año y, cuando baja la marea, se forman piscinas naturales. Estas piletas de agua clara permiten bañarse con tranquilidad y sin olas fuertes.

En Praia do Forte el ritmo de vida es pausado. Hay bares y restaurantes, pero el clima general es sereno. Muchos visitantes destacan la sensación de seguridad y la posibilidad de moverse a pie sin complicaciones.

Uno de los puntos más visitados es el Projeto Tamar, un centro dedicado a la protección de tortugas marinas. Allí se puede aprender sobre el cuidado del ambiente y conocer más sobre la fauna local. Es una actividad tranquila y educativa.

La gastronomía también suma. Predominan los pescados frescos, los mariscos y los platos típicos de Bahía. Se puede almorzar frente al mar y disfrutar de sabores intensos, pero sin precios desmedidos en comparación con otros destinos más exclusivos.

Para llegar desde Argentina, lo más práctico es volar hasta Salvador y luego continuar por tierra. El traslado es corto y sencillo. Muchos jubilados eligen quedarse varias semanas para aprovechar el clima y el costo de vida más accesible.

Qué otras opciones similares hay para vacacionar

Si bien Praia do Forte es una de las opciones más elegidas, no es la única. En el nordeste también se destacan Maragogi, famosa por sus aguas transparentes, y en el sur Florianópolis, que combina naturaleza y buenos servicios. Brasil ofrece alternativas para todos los gustos, pero este rincón de Bahía se consolida como uno de los favoritos para quienes priorizan tranquilidad y confort.