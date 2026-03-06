La Guía Michelin continuará en Mendoza y CABA en 2026

El gobernador Alfredo Cornejo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lo anunciaron este mediodía en una conferencia conjunta.

La prestigiosa Guía Michelin continuará evaluando y destacando restaurantes de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires durante 2026, según confirmaron autoridades de ambos distritos. El anuncio fue realizado por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quienes remarcaron el impacto que tiene esta distinción internacional para el posicionamiento turístico y gastronómico de la Argentina.

La permanencia de la publicación francesa representa un respaldo al crecimiento de la escena culinaria local y a la articulación entre el sector público y privado. Durante la presentación, Jorge Macri subrayó que la presencia de la Guía Michelin coloca a la Ciudad de Buenos Aires y a Mendoza dentro de un circuito global de destinos gastronómicos de primer nivel, lo que obliga a seguir elevando estándares y competitividad frente a otras grandes capitales del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmtorrez/status/2029952089959358748?s=20&partner=&hide_thread=false El gobernador @alfredocornejo y el jefe de gobierno de CABA, @jorgemacri, anuncian que la tradicional Guía Michelin continuará este 2026 en las dos jurisdicciones. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/Jf59aPgidK — Juan Manuel Torrez (@jmtorrez) March 6, 2026 El jefe de Gobierno porteño también destacó el aporte del sector empresarial y gastronómico para alcanzar ese reconocimiento. Según explicó, el trabajo conjunto ha permitido consolidar una oferta culinaria capaz de atraer turismo internacional y de posicionar tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a Mendoza como polos gastronómicos en crecimiento dentro de América Latina.

En la misma línea, la titular del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa, remarcó que la continuidad en la Guía Michelin es resultado del talento y la capacidad de los cocineros locales para cumplir con los exigentes criterios que exige la publicación. La funcionaria señaló que el reconocimiento no es casual, sino el producto de años de trabajo en calidad, identidad gastronómica y desarrollo del sector.