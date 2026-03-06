¿Hay equipo? La sugestiva foto política que dejó uno de los eventos de Vendimia

Tres dirigentes de diferentes colores políticos pero mucha sintonía se juntaron para la foto en una de las actividades de la Vendimia.

La sugestiva foto política que dejó uno de los eventos de Vendimia

Los eventos de la semana de la Vendimia dejan mucha tela para cortar y, este viernes, se materializó una foto que puede llegar a generar movimientos políticos de cara al futuro de la provincia.

En el Desayuno de las Reinas, hubo tres dirigentes que no comparten espacios pero sí muy buena relación que no dudaron en reunirse para los flashes. Se trata de los intendentes de Maipú, Matías Stevanato; de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

La imagen puede parecer casual: uno es peronista, otro radical y el tercero del PRO, pero son los jefes comunales con más proyección de cara a la competencia para el 2027.

La foto del desayuno real de la Vendimia Es sabido que, a pesar de que forman parte de diferentes esquemas, los tres intendentes mantienen una gran afinidad. "Coinciden hasta en los colores", se bromeó en el evento por la vestimenta que habían escogido.

Stevanato y Suarez ya han mostrado sus intenciones de armar equipos para participar del camino hacia las elecciones provinciales, y la buena imagen de Allasino hace que también comience a posicionarse.