La Libertad Avanza toma medidas para que intendentes bonaerenses dejen de cazar en el zoológico

Los jefes comunales respetan a raja tabla el capítulo del manual, no escrito, de supervivencia de los intendentes bonaerenses : Cuando los números no cierran la solución es inventar o aumentar las tasas municipales . Desde La Libertad Avanza lanzaron una batería de medidas en los municipios de la provincia de Buenos Aires , para terminar con el festival de tasas municipales .

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires , lanzó una ofensiva sin cuartel contra las abusivas, y en algunos casos absurdas, tasas municipales . Bajo el argumento que los contribuyentes no solo tienen que soportar la “presión asfixiante” del gobierno de Kicillof por sus políticas populistas, sino también aguantar el asedio de los intendentes que financian “estructuras municipales ineficientes” a costa del esfuerzo de sus vecinos. Los libertarios, comandados por Sebastián Pareja , lanzaron “bombas de racimo” en los 116 municipios donde La Libertad Avanza tiene concejales.

En concreto se trata de 269 medidas de acción directa. No se trata de pedidos de informes de concejales a los intendentes bonaerenses ; se trata de una declaración de guerra a la ingeniería fiscal elaborada por los barones del conurbano y los caciques del interior bonaerense, sin distinción de colores políticos.

El armador libertario, Sebastián Pareja presentando el proyecto para bajar las tasas municipales en los 116 municipios que La Libertad Avanza tiene representación en los Concejos Deliberantes.

El diagnóstico que manejan en las oficinas libertarias es lapidario: La provincia de Buenos Aires tiene las tasas municipales más altas del país, pero lo más grave de todo es la falta de contraprestación a cambio de esos tributos.

Según los informes que acompañan las medidas para bajar y eliminar tasas municipales , el 81% de lo que cobran los municipios bonaerenses no tiene un servicio claro que lo respalde. En criollo, se trata de un impuesto encubierto para solventar el mal manejo que hacen de los fondos municipales.

La ofensiva libertaria apunta a reducir el impacto de las tasas municipales en el sector privado, para que no sean trasladadas a sus clientes. Por ejemplo, las tasas que cobran a los hipermercados en municipios como Lanús (6%), Pilar (4,5%), Quilmes (3,74%) Bahía Blanca (2,7%), Lomas de Zamora(2,7%), Escobar (2,7%), Moreno (2,6%), La Plata (2,5%), La Matanza (2%) y Avellaneda (1,8%) se volvieron confiscatorias. Razón por la cual algunas cadenas de hipermercados avisan a sus clientes el traslado a sus compras del proporcional de las tasa.

ChangoMás

La lógica violeta es simple: si el gobierno nacional baja impuestos y elimina retenciones, pero gobernadores e intendentes suben la presión fiscal el alivio nunca llega al bolsillo de la gente.

Algunos municipios cobran la "tasa COVID" y por mover una vaca

Con esta batería de medidas La Libertad Avanza busca dejar en evidencia las tasas municipales que rozan lo absurdo. En Morón, por ejemplo, el municipio le sigue cobrando a sus vecinos una "tasa COVID" creada en plena emergencia sanitaria.

En Carlos Tejedor, a los productores rurales les cobran el movimiento de ganado. Con esta tasa el municipio recauda unos 600 millones de pesos al año. Desde las entidades del campo consideran que es un “peaje municipal” y un doble tributo.

En Cañuelas, cobran una tasa mensual por desinfección al transporte público de pasajeros, que debe hacerse en dependencias municipales. Hasta ahí, todo bien; la gran contradicción es que el municipio no cuenta con estructura operativa, ni con el equipamiento para hacer desinfecciones. Por lo que, al no brindar la contraprestación, desnaturaliza la esencia jurídica del tributo.

Otro ejemplo de doble imputación es el cobro de la tasa vial. Un tributo que cobran algunos intendentes bonaerenses, prohibido por la justicia, a las estaciones de servicio por el expendio de combustible que es traslado a sus clientes.

La tasa vial se aplica, entre otros municipios en : Pinamar, 3% adicional por la carga de combustible; Moreno y Pilar, la alícuota “extra” es del 2,5%; y en Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y Lomas de Zamora el porcentaje de más que deben afrontar los vecinos por el expendio de combustible es del 2%

Las propuestas de la Libertad Avanza para eliminar o bajar el porcentaje de las tasas municipales

La intención de los libertarios es borrar estos "curros" de los intendentes del mapa, simplificando la vida de los ciudadanos y de aquellos que quieran invertir en la provincia de Buenos Aires.

En los 116 municipios bonaerenses, que La Libertada Avanza tiene representación en los concejos deliberantes se presentaran 138 proyectos para eliminar tasas; 120 para reducirlas, 11 para simplificar trámites a vecinos y comerciantes, y 6 proyectos de recomendación.

Grafico de La Libertad Avanza de presentación de proyectos anti tasas municipales

En La Plata, una de las propuestas de los concejales libertarios es la habilitación digital inmediata para negocios de bajo riesgo.

En Lomas de Zamora proponen, entre otros proyectos, la eliminación del 2% que recarga el municipio al expendio de combustible, bajo el pretexto del mantenimiento vial.

En Bahía Blanca, exigen la modificación de la Tasa de Seguridad e Higiene a los hipermercados. Actualmente les cobran el 27% y piden bajarla al 9,6%.

Los libertarios preparan el terreno para conquistar municipios en el 2027

Más allá de la lógica de La Libertad Avanza para reducir impuestos, la lectura política en un año preelectoral es ineludible. Algo anticipado por Sebastián Pareja, el hombre fuerte en la provincia de Buenos Aires de Javier y Karina Milei: “Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión. La presión fiscal municipal no se traduce en mejores prestaciones”

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza bonaerense afirmo, “Lo dijo el presidente Milei en Junín el año pasado: ‘es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos’. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos exigiendo que el bonaerense deje de pagar por la ineficiencia de los gobiernos locales y del Gobierno provincial”, sostuvo Sebastián Pareja.

Esta movida simultánea en más de cien Concejos Deliberantes bonaerenses es el primer gran test de territorialidad de La Libertada Avanza. Al exponer a los intendentes —especialmente a los peronistas—, los libertarios los obligan a elegir: o acompañan la poda y achican su estructura política, o quedan expuestos ante la ciudadanía como los responsables, por la suba de tasas para financiar “la estructura política”, de que el ajuste "lo pague la gente".