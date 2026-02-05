Sebastián Pareja en La Plata: "Seremos el clavo que sellará el ataúd del peronismo"

La elección de La Plata como kilómetro cero de esta gira no es una casualidad logística de los libertarios. Para Sebastián Pareja , la Capital de la provincia de Buenos Aires representa el espejo de lo que La Libertada Avanza busca proyectar. "Decidimos arrancar en La Plata por la importancia que tiene la ciudad y porque es una ciudad que nos permite pensar que tenemos posibilidad de ganarla y de gobernarla", explicó el presidente del partido violeta en tierras bonaerenses.

Sebastián Pareja , estuvo secundado por los referentes locales y legisladores provinciales de La Libertad Avanza , el diputado Juan Esteban Osaba y el senador Matías de Urraza, el optimismo de los libertarios para gobernar la ciudad de La Plata se sustenta en los números: superaron el piso del 36% en los últimos comicios, por lo que ven un objetivo "alcanzable" la intendencia -conducida por el kicillofista Julio Alak- si se mantiene el desarrollo territorial sostenido.

Respecto a la danza de nombres que suenan entre las fuerzas de La Libertad Avanza para la grilla de partida por la gobernación y los municipios, Sebastián Pareja fue tajante al señalar que no habrá lugar para cuentapropistas ni lanzamientos prematuros en los municipios.

Al ser consultado sobre quién será el candidato para suceder a Axel Kicillof, afirmó: "Será la persona que elija el presidente de la Nación", mostrando una lógica verticalista, en las fuerzas libertarias que trasladarán a las intendencias y al resto de las categorías provinciales y municipales. "Javier Milei ha sido muy coherente en sus elecciones en el último tiempo, y va a ser él el que va a terminar definiendo a quién quiere como candidato", explicó Pareja .

Y aclaró que, aunque circule su propio nombre o el de aliados como Diego Santilli y Diego Valenzuela para diputar el Sillón de Dardo Rocha, aún no hay nada cerrado. "Queremos gobernar la ciudad y con la mejor carta posible, pero no tenemos candidatos definidos en ningún lugar", sentenció, subrayando que la prioridad actual es la gestión territorial y no el marketing personal: "En el instante que me dedico a gestionar una candidatura, le estoy pifiando. La responsabilidad es ganar".

Reforma política, un muro contra el peronismo y el fin a la ilusión de las re-re de los intendentes

Uno de los ejes que más resonó en el encuentro encabezado por Sebastián Pareja en La Plata fue la postura inflexible que tendrá La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense con el peronismo. El presidente provincial del partido violeta marcó una "distancia ética" con la política tradicional, descartando cualquier tipo de canje con el esquema de Axel Kicillof. El objetivo central de los libertarios es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires y el límite es el retorno de las reelecciones indefinidas de los intendentes, como pretende el gobernador.

"No vamos a negociar nada con el peronismo", enfatizó, desautorizando versiones en off que sugerían un posible intercambio de favores legislativos. Para Sebastián Pareja acompañar el regreso de las reelecciones sería un suicidio político de la oposición. "Las posibilidades de ganar se van a incrementar en el momento en que los intendentes acompañen la reforma para tener la reelección. Cuando hagan ese movimiento, va a haber un castigo de los vecinos", sentenciando que ese gesto sería "el clavo que sellará el ataúd" del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

La interna libertaria bajo la lupa

Pese a que en todo momento mostró la unidad del espacio, la pregunta sobre la interna con Las Fuerza del Cielo logró colarse en el encuentro, ya que los silbidos en Mar del Plata cuando habló en la Derecha Fest, no pasaron desapercibidos. Y los ruidos generados por influencers y militantes digitales identificados con Las Fuerzas del Cielo llevaron a Sebastián Pareja a dejar un duro mensaje : "El que lima al presidente, está afuera", dijo.

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense, afirmó que el desorden interno es el mejor combustible para el adversario: "Nuestro eventual desorden es el que le va a permitir al adversario retener o ganar la provincia", advirtió.

La orden que baja de la Rosada es clara y no da lugar a segundas interpretaciones: "El que se dedique a ventilar las diferencias que tiene con el espacio para limar al espacio o limar la imagen del presidente, esa persona está fuera del espacio. No hay muchas vueltas que darle al tema", respondió ante la pregunta de MDZ.

Para concluir el encuentro con los periodistas y sin dar lugar a más preguntas, Sebastián Pareja dijo de manera categórica: "Yo tengo que trabajar para que el partido de La Libertad Avanza gane la provincia de Buenos Aires, esa es mi responsabilidad", finalizó el principal armador de Javier Milei en tierras bonaerenses.