La interna libertaria resurgió en plena Derecha Fest: insultos y silbidos contra un dirigente clave de Milei

El primer acto libertario del año, que contó con el cierre del presidente Javier Milei en Mar del Plata, contó con un curioso momento.

En la previa del discurso del mandatario en La Derecha Fest , se escucharon silbidos, cánticos y hasta insultos hacía una figura del armado político violeta, en especial en la Provincia de Buenos Aires.

Luego de un fin de año con una interna libertaria sin en los primeros planos de las tapas de los medios de comunicación, se recrudeció anoche cuando se reportaron abucheos contra el legislador Sebastián Pareja .

El armador político fue presentado por la diputada Lilia Lemoine . “Hola, Mar del Plata. Hola, Buenos Aires. ¡Vamos La Derecha Fest , carajo", expresó Pareja, mientras subía al escenario.

En ese lapso, un grupo de libertarios que habían asistido a este evento, realizado en un parador de la zona sur de la ciudad, empezaron a silbarlo e insultarlo.

Se trata de uno de los principales alfiles de Karina Milei y mantiene un duro enfrentamiento interno con el sector que responde al asesor Santiago Caputo, quienes afirman que el dirigente tiene espurios vínculos con el peronismo y otros espacios que no son del riñón puro de LLA.

Fue tal el nivel de tensión que el militante Esteban Glavinich, conocido en redes como TraductorTeAma, denunció que fue atacado por Pareja en el cierre de la campaña de LLA que encabezó Milei en Rosario. Fue el propio libertario quien difundió los videos con los insultos en la playa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/2016371921378505043&partner=&hide_thread=false | Sebastián Miguel Pareja quiso iniciar un cántico entre el público de La Derecha Fest que decía "Milei Milei" pero no solamente que no lo siguió nadie; sino que el público decidió cantar "Pareja compadre la concha de tu madre".

https://t.co/afz7NqPlGJ pic.twitter.com/5lotsZVRFx — Traductor (@TraductorTeAma) January 28, 2026

Consciente de esos gritos, Pareja reaccionó y dijo: “No se confundan, muchachos. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera”.

“Vamos a dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires que durante años solo benefició a la casta y perjudicó a los bonaerenses”, dijo Pareja en el acto y agregó: “Y vamos a construir una provincia de cero, que deje de darle la espalda a la gente. Terminar con el último reducto K es la batalla más importante que tenemos hoy en nuestro país”.