Ex integrantes de LLA se muestran desilusionados por los escándalos que afectan al Gobierno

Bronca, angustia y decepción son algunos de los sentimientos que brotan de parte de dirigentes que estuvieron en la génesis de La Libertad Avanza (LLA) y se alejaron del espacio violeta, pero siguen de cerca lo que pasa en el Gobierno.

Para Eugenio Casielles, ex armador libertario y fundador de la fuerza, hay desencanto y hasta habló de que lo que quedó “fue un espejo del pasado”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, confesó que siente “mucha decepción” ante los hechos que se desencadenaron en la última semana.

“Cuando construimos una alternativa para mirar a futuro nos quedamos en un espejo del pasado. Estoy muy angustiado por las similitudes que tiene este Gobierno con el kichnerismo”, lamentó el dirigente que es una de las caras de Consolidación Argentina, el espacio que promueve e impulsa la candidatura de Dante Gebel a presidente para 2027.

Otros libertarios que supieron estar desde el minuto uno del nacimiento de LLA y conocen a todos los actores también comparten las sensaciones de Casielles indicaron que el Gobierno atraviesa “una crisis interna” y que está “en una situación más que complicada”.

“Estamos todos en un paredón y no sabemos si el tiro viene por las cagadas que nos mandamos, por la opinión pública, por las cartas de Karina o el pedido de Conan”, resaltan con pedido estricto de off.

Marcela Pagano, diputado nacional desde 2023 y que ingresó por la fuerza libertaria pero que hoy pertenece al bloque Coherencia, disparó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con reclamos concretos.

“Ya que tienen pisado el acceso a la información pública y no contestan los pedidos de informes (práctica de PURA CASTA) me podría confirmar por esta vía: Si el expediente EX-2025-106773495-APN-GRHC7#RTA refiere a la contratación de Aime Ayelen Vázquez en la Televisión Pública”, remarcó Pagano.

Asimismo, añadió: “Si cobraba un contrato de más de cuatro millones de pesos (+ $4.000.000), si su función era asesorar a la entonces Directora de Administración y Finanzas de la TV pública, si es cierto que no se apersonaba a trabajar en dicho canal de TV, si en ese periodo trabajó con usted en la vocería presidencial, si pese a su actual cargo como Vice Jefa de Gabinete sigue cobrando ese contrato y si el expediente y lo anteriormente consulado no fue producido por Inteligencia Artificial”.

Óscar Zago, ex jefe de bloque de LLA en la Cámara baja y actual integrante del Movimiento Integración y Desarrollo (MID), realizó afirmó: “Si para ganarle a tu enemigo terminás convirtiéndote en algo parecido, aunque lo venzas. En realidad ganaron ellos.

Basta de colgarse de las bolas del Presidente que aún le queda crédito con la sociedad. Así no”.

Y pidió que el oficialismo “se haga cargo” vía X en cruce con la diputada libertaria Juliana Santillán: “Otra vez con el Clarín miente. Esa película ya la vimos… y hasta la criticamos. Cuando algo no sale bien, lo mejor no es buscar fantasmas, es hacerse cargo”.