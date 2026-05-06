A contramano de Milei: diputada libertaria busca sumar más controles y burocracia a la VTV

La propuesta, impulsada por la diputada violeta Sofia Pomponio en la Legislatura bonaerense , apunta a que vehículos eléctricos, híbridos y de reconversión eléctrica; sean sometidos a controles específicos y más rigurosos para garantizar la seguridad vial en territorio bonaerense.

La legisladora libertaria propone que la VTV incorpore en los vehículos hibridos, électricos y de reconversión électrica , inspecciones técnicas sobre el sistema de baterías, los mecanismos de refrigeración, cableado eléctrico, control de los puertos de carga y los sistemas de desconexión —fundamentales para el personal de emergencia en caso de accidentes—.

Según los fundamentos del proyecto, la integridad de las baterías de ion-litio es determinante para evitar riesgos mayores; "La movilidad eléctrica está en expansión y es necesario anticipar normativas que acompañen esta transición bajo criterios de seguridad pública", argumentó la diputada Pomponio.

El riesgo de incendio y los vehículos reconvertidos

Uno de los puntos más sensibles del proyecto de la diputada violeta es el referido a la “seguridad térmica”. Los vehículos eléctricos presentan riesgos específicos de incendio por fuga térmica en sus celdas de energía.

Por ello, la normativa obligaría a portar matafuegos homologados y dispositivos de seguridad adicionales que la autoridad de aplicación determine según la tecnología.

Para los vehículos de "reconversión eléctrica"; aquellos que pasaron de motor térmico a eléctrico mediante talleres particulares, el proyecto es aún más estricto. Exige una certificación técnica suscripta por un profesional matriculado y un informe estructural que acredite que las modificaciones no comprometen la estabilidad del coche.

Contradicciones en el discurso libertario

La propuesta de la diputada marplatense de La Libertad Avanza Sofia Pomponio no es la primera en su tipo, pero sí la más llamativa por su procedencia partidaria. En los pasillos de la Legislatura bonaerense - paralizada por la interna peronista- llama la atención la “sintonía” del proyecto libertario con la estructura del estado regulador que lleva adelante Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Mientras el presidente Javier Milei pregona el recorte de la burocracia y el gasto público.

El proyecto de la diputada violeta, se da en un contexto donde legisladores de diferentes bloques opositores presentaron proyectos que van desde la desregulación hasta la derogación de la VTV por considerarla, entre otros argumentos, un "mecanismo recaudatorio" del oficialismo provincial.