Karina Milei desembarcó en Diputados: los motivos de su llegada en medio del escándalo de Adorni

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , llegó este lunes a la Cámara de Diputados para encabezar una reunión con los principales referentes del bloque de La Libertad Avanza. La visita de la hermana del jefe de Estado al Congreso marca un movimiento de coordinación política en plena puja por el tratamiento de varios proyectos clave. Pero, lo que es más importante, para iniciar un posible operativo contención en caso de que la situación del ministro coordinador se vuelva insostenible.

Según trascendió desde fuentes parlamentarias, la mesa de trabajo está integrada por figuras de peso dentro del esquema oficialista en la Cámara baja. Allí se reunieron el presidente del cuerpo, Martín Menem , y el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni , además de otros legisladores del espacio.

Si bien no se difundió un temario oficial del encuentro, en principio, la lectura más extendida en los pasillos del Congreso fue que la reunión apuntó a ordenar la agenda parlamentaria que el oficialismo planea empujar en las próximas semanas.

No obstante, el contenido más sustancial de la reunión tuvo que ver con conjurar acerca del futuro del jefe de Gabinete y su precaria situación juidical. Al exvocero y actual jefe de ministros no dejan de aparecerle propiedades sin declarar o viajes que no pueden ser justificados con su salario público.

Las versiones no coinciden, los montos no pueden justificarse y el daño que Adorni le está propiciando al Gobierno Nacional en cuanto a imagen son cada vez mayores. En ese marco, la hermanísima baraja posibilidades que no rompan con su capilaridad e influencia dentro del Ejecutivo.

En caso de romper la ventanilla por urgencia, uno de los rumores que empezó a circular en caso de elegir un sucesor de Manuel Adonir es que quien podría ocupar ese lugar sería el actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Un alfil de Karina Milei que lograría evitar un desbalanceo en la maquinaria de poder cada vez más grande de la hermana del jefe de Estado.

Qué proyectos espera mover el oficialismo en Diputados

En la Cámara baja, La Libertad Avanza tiene varios frentes abiertos. Uno de los más avanzados es la llamada ley Hojarasca, que ya cuenta con dictamen de comisión y está lista para llegar al recinto. Se trata de una iniciativa que busca derogar normativas consideradas obsoletas o redundantes, en línea con el discurso desregulador del Gobierno.

A esa prioridad se suman otros dos temas en carpeta: la ley de Financiamiento Universitario, un asunto sensible que viene generando tensión con el sector educativo y la oposición; y la ratificación del acuerdo vinculado al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, una herramienta internacional que regula la presentación de solicitudes de patentes en distintos países.

El verdadero campo de batalla está en el Senado

Aunque la reunión de este lunes ocurre en Diputados, los temas más fuertes que impulsa el Gobierno fueron derivados a la Cámara alta. La razón es estratégica: en ese cuerpo, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, logró tejer una mayoría más sólida apoyándose en el radicalismo, el PRO y varios bloques provinciales.

Esa configuración le permite al oficialismo correr con mayor margen para empujar iniciativas sensibles. Entre los proyectos que esperan tratamiento en el Senado figuran la reforma electoral, la autorización para concretar el pago a dos fondos buitres y los proyectos vinculados a salud mental y discapacidad.