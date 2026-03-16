Ante la amenaza de Irán, se activan las alertas y refuerzan la seguridad en la embajada y otros edificios israelíes

La advertencia fue publicada en una editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional. El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?”, fue firmado por Saleh Abidi Maleki y contiene fuertes acusaciones contra el mandatario argentino.

La advertencia fue publicada en una editorial del diario Tehran Times , medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional. El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), fue firmado por Saleh Abidi Maleki y contiene fuertes acusaciones contra el mandatario argentino.

Los operativos incluirán también el refuerzo de vigilancia en la sede de la mutual israelita, AMIA, y en otros edificios vinculados a la comunidad judía. El ministerio de Seguridad decidió así elevar el nivel de alerta en medio de la guerra que sacude a Medio Oriente y tras conocer las explícitas amenazas vertidas en el diario oficial de la teocracia que gobierna Irán.

El editorial de Tehran Times hace alusión al discurso que realizó Javier Milei en la Universidad Yeshiva de Nueva York . En esa oportunidad, el mandatario argentino calificó explícitamente a la República Islámica como un «enemigo» y se declaró orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo.

“Como argentino, Irán no me cae simpático porque nos han metido dos bombas. Una en la AMIA y otra en la embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos, pero además tengo una alianza estratégica con EEUU e Israel” , expresó Milei.

Bajo el título “Milei, Quo Vadis?”, que traducido al español quiere decir “Milei, ¿qué estás haciendo?”, el artículo afirma que la postura argentina representa una «línea roja imperdonable que ha sido cruzada».

El comunicado destaca que el mandatario argentino busca «sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí”. Además, Irán asegura que nunca ha considerado al gobierno argentino como enemigo, pero que la actitud de Milei cambia las reglas de juego.

La dura advertencia del régimen iraní

Lo más preocupante de la publicación es el tono de amenaza directa hacia el Gobierno de La Libertad Avanza. El texto advierte que «Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino”. Ante esta situación, el régimen persa anunció que «debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad».