Cristina Kirchner ante la Justicia: vigilia militante por declaración indagatoria

Seguidores de la ex presidente aguardan a las afueras de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, en la antesala a su interrogatorio por la causa Cuadernos

La citación de la ex mandataria se activó luego que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Fernández, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

Al mismo tiempo, y desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Kirchner estarán concentrados en la puerta de su casa, en San José 1111. Sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.