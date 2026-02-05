Afirman que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei: qué hay detrás de estas versiones

Ante el eventual viaje de Javier Milei al Reino Unido, trascendió que el líder de los Rolling Stones quiere conocer al presidente argentino y hay revuelo.

Los fans de los Rolling Stones están ilusionados con el regreso de la banda a la Argentina, y Javier Milei no quiere perderse el encuentro con Mick Jagger.

Lo que comenzó como una versión periodística, ganó el volumen de un estadio lleno en redes sociales. Javier Milei, confeso fanático de los Rolling Stones y el rock & roll, podría estar a punto de cumplir su gran sueño: reunirse cara a cara con Mick Jagger.

El encuentro se daría durante la gira que el Presidente realizará por Londres entre abril y mayo de este año (tal como lo afirmó en diálogo con el medio británico The Telegraph), siendo la primera visita oficial de un jefe de Estado argentino al Reino Unido desde la que realizó Carlos Menem en 1998.

Entre la diplomacia y el rock and roll La agenda oficial, aunque todavía no confirmada por canales gubernamentales, tiene dos carriles claros:

Cuestión Malvinas: Retomar el reclamo histórico en suelo británico.

Acuerdos Bilaterales: Fortalecer la relación económica tras el deshielo diplomático. Pero el "factor Jagger" le agrega un tinte cinematográfico. Según dio a conocer Cristina Pérez en LN+, el interés sería mutuo. El cantante, quien estudió Economía y Negocios en Londres, y es el cerebro financiero detrás de la banda, tendría curiosidad por el perfil del libertario. Por su parte, Milei ya habría dejado clara su admiración en una frase que le fue atribuida: "Parece que el tipo me ama, pero no sabe que él es mi máximo ídolo".