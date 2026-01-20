¿Tras 10 años, vuelven los Rolling Stones a la Argentina? el motivo clave que impulsaría su ansiado regreso

Un artículo de una prestigiosa revista convocó la idea dorada. En el nuevo 2016, el sueño de una gran convocatoria del rock dice presente.

A casi una década de sus históricos conciertos en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina ha pasado de ser una utopía a una opción concreta en las últimas horas.

La información, que sacudió al mundo del rock este fin de semana, surgió de un artículo firmado por Alison Boshoff en el Daily Mail. La editora del medio británico aseguró que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood no están listos para el retiro, pero han decidido modificar drásticamente su logística de trabajo. La banda evalúa realizar tres "mini-residencias" exclusivas en puntos estratégicos del planeta: el Reino Unido, Estados Unidos y Argentina.

Uno de los motivos que impulsaría la idea rolling stones (1).jpg La añorada banda y su regreso, cada vez más inminente. Créditos: Archivo MDZ Esta nueva estrategia surge como una respuesta directa a las limitaciones médicas impuestas al guitarrista Keith Richards. A sus 82 años, el músico enfrenta un cuadro de salud que le impide afrontar el desgaste de los tours tradicionales, los cuales implican viajes constantes cada 48 horas.

Representantes del grupo ya habían confirmado meses atrás que Richards no saldría de gira en 2026 bajo el formato habitual, lo que derivó en la baja del tramo europeo. Sin embargo, el deseo de la banda de seguir tocando impulsó la búsqueda de alternativas.

Las mini-residencias The Rolling Stones Foto: Gered Mankowitz La banda de la lengua más cerca de lo esperado. Créditos: Archivo MDZ Las "mini-residencias" permitirían a los músicos instalarse en una sola ciudad por un periodo extendido, eliminando el estrés de los traslados continuos. Boshoff detalló que el plan consiste en realizar una semana de espectáculos en una misma sede, seguida de dos semanas completas de descanso para recuperación antes de retomar la actividad o trasladarse al siguiente país.