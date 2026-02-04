La periodista dialogó con Romina Manguel en Radio con Vos y contó el mal momento que pasó.

Julia Mengolini es una de las periodistas y conductoras que más critica al presidente Javier Milei. En las últimas horas estuvo presente en Radio Con Vos para charlar junto a Romina Manguel en su programa.

En medio de la charla, decidió contar el mal momento que pasó por recibir amenazas de muerte: "A mí las amenazas que me llegan me rompen las pelotas... Que me estén amenazando de muerte me jode".

"Eso es una consecuencia de la persecución; lo hacen para que se callen la boca y disciplinar al resto. Además tienen consecuencias, que es generar mucho odio", siguió expresando la conductora en el ciclo radial.

Julia Mengolini recibió amenazas de muerte Julia Mengolini confesó que recibió amenazas de muerte y apuntó contra el gobierno de Javier Milei También dejó en claro que "hay trolls designados que están todo el tiempo mirándome y sacan pedacitos de contexto". En ese momento reveló que le hicieron un recorte malicioso cuando habló del caso Jeremías Monzón para dejarla mal parada.