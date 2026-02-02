Jonatan Viale apuntó fuertemente contra Julia Mengolini en su programa de radio

El periodista habló sobre el asesinato de Jeremías Monzón y criticó duramente a su colega por las declaraciones que realizó sobre el tema.

El homicidio de Jeremías Monzón conmocionó a la provincia de Santa Fe y a todo el país. El joven fue brutalmente asesinado por tres menores y quien habló al respecto fue la periodista Julia Mengolini.

En su programa de radio expresó que la sociedad está enojada con "un nene que mató. El punto de las cifras es que la delincuencia juvenil de verdad que no representa un problema para la seguridad, es ínfima".

Jonatan Viale repasó justamente este fragmento y dejó en claro que "andá a explicarle a la familia de Jeremías que el asesino es un nene inocente, un nene. Viven romantizando la delincuencia y defendiendo chorros".

"Viven romantizando monstruos esta gente", expresó en el final, dejando en claro que no está para nada de acuerdo con las declaraciones que realizó su colega en el programa radial y que por supuesto se viralizaron en las redes sociales.