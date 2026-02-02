El cantante que participó en la última edición de La Voz Argentina celebró la gran decisión y mostró el paso a paso del casamiento.

El cantante y un momento especial compartido con todo el mundo.

Cuando se trata de casamientos, todo el mundo está al pendiente. En esta ocasión, quien decidió contraer semejante compromiso fue nada más y nada menos que Michael Giménez, el artista mendocino que mostró su compromiso a todo un país en la edición de La Voz Argentina.

Hace una semana dijimos que sí.Todavía nos tiembla el corazón al revivir este momento tan nue Michael Giménez en La Voz. Instagram @michaelgimenezok De cepa sanmartiniana, el artista supo desempeñarse en la competencia vocal en el equipo de Luck Ra, con una cálida participación que llegó a segunda instancia. Luego de seis meses de ese hito en su vida, finalmente concretó la propuesta el último fin de semana de enero.

Los detalles de una boda soñada michael gimenez Giménez y Moya. Instagram @camiiimoya Michael Giménez se casó con Camila Moya, quien supo ser Virreina Departamental por San Martín en 2018. El sábado 31 de enero, la flamante pareja dio el sí en la Parroquia San Pedro y San Pablo, y culminaron la fiesta en el salón Terra Oliva.

Embed - Un artista mendocino contrajo matrimonio y la celebración contó con un peculiar detalle: de quién se trata Luego de la finalización de la parte religiosa, la pareja sorprendió con un particular detalle. En redes, el cantante compartió la decisión de irse en un monopatín. Giménez lo expresó de la siguiente manera:

"No fue una limousine, no fue un auto de lujo. Fue amor, fue risa. Fue un momento único. Recién casados, rodeados de bocinas, abrazos y mucho amor. Porque cuando el momento es real, no necesita nada más".