Quién era Fernando Fazzolari, el artista que encontraron muerto y maniatado en su departamento

El artista plástico de 76 años fue hallado muerto en su departamento, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

El lunes, el artista plástico Fernando Fazzolari (76) fue hallado muerto en su departamento, ubicado en el barrio porteño de Monserrat. Según trascendió, estaba maniatado y en avanzado estado de descomposición. Su velorio se llevará a cabo este jueves por la tarde.

Quién era Fernando Fazzolari Fazzolari fue un influyente artista plástico y economista argentino cuya vida estuvo definida por una inusual dualidad entre la expresión creativa y la gestión de grandes proyectos de infraestructura. Formado inicialmente en pintura con Jorge Demirjián y en dibujo con Julio Pagano, decidió interrumpir su carrera artística en 1973 para completar sus estudios de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA), retomando su pasión por el lienzo una década después, en 1983.

En su faceta artística, Fazzolari destacó por un estilo que evolucionó hacia la caligrafía china y el uso de recursos gráficos digitales, integrando ideogramas y trazos fluidos en sus composiciones. Su obra fue reconocida internacionalmente, recibiendo galardones como el Premio Konex en Técnica Mixta (1992) y el primer premio en la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985. Su compromiso con el arte lo llevó a exponer en centros culturales de renombre en París, Berlín y Nueva York, además de protagonizar una importante retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2002.

Fernando Fazzolari artista muerto Investigan un presunto homicidio. Museo Nacional de Bellas Artes - Facebook Profesionalmente, alternó su producción pictórica con la presidencia de la firma de ingeniería IATASA, donde aportó su visión estratégica al desarrollo de obras públicas y puentes comerciales, especialmente con China. Fue un ferviente promotor del vínculo binacional, participando activamente en la Cámara Argentino-China y abogando por la asociación en infraestructuras clave para el país.

Cuándo despiden a Fazzolari Su muerte causó una gran conmoción en la comunidad cultural argentina. “Fernando no fue solo un líder de nuestra organización por más de 50 años con compromiso y visión, sino también alguien que estuvo siempre cerca, aportando su creatividad con afecto y disposición para escuchar. Supo generar confianza, respeto y amistad en sus colaboradores, dejando una huella imborrable en cada uno de los que compartimos nuestra vida con él”, dice el comunicado que compartió IATASA.