Pochi, panelista de Puro Show, compartió una noticia que sorprendió a sus compañeros y a los televidentes.

Los romances en el mundo de la farándula siguen a la orden del día y en las últimas horas afirmaron que un conocido artista se encuentra en pareja con una joven mujer. Fue en Puro Show (El Trece) donde compartieron la información que causó sorpresa.

Pochi, panelista del programa, comenzó a revelar el nombre de manera enigmática: "Es un actor que está en las playas del Caribe, que está con una chica jovencita y que no es conocida", expresó en el inicio.

Se trata nada más y nada menos que de Martín Bossi: "El actor infraganti con nueva novia es Bossi y la chica es Melisa Canevaro". Por el momento no se han mostrado juntos en redes sociales, pero en Puro Show mostraron todas las pruebas.

El artista estaría comenzando un nuevo romance con una joven Afirman que un reconocido artista estaría en pareja con una joven mujer: la prueba contundente Además, explicó: "Estaban agarrados de la mano, caminando por la playa, cenando… Parece enamorado él. De hecho, este destino está repleto de argentinos y él no parece tener problema en que los vean juntos".