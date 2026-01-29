Hallaron muerto al artista Fernando Fazzolari: maniatado y en avanzado estado de descomposición

El artista plástico de 76 años fue hallado muerto en su departamento ubicado en Avenida de Mayo 1100, Monserrat.

Una misteriosa muerte mantiene en vilo al mundo del arte Argentino. El lunes, el artista plástico Fernando Fazzolari (76) fue hallado muerto en su departamento, ubicado en el barrio porteño de Monserrat. Según trascendió, estaba maniatado y en avanzado estado de descomposición.

El economista fue hallado muerto en el interior de su domicilio, ubicado en Avenida de Mayo 1100. El cuerpo de Fazzolari se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por lo que estiman que llevaba entre 48 y 72 horas muerto cuando lo encontraron en el interior de su casa.

Los primeros relevamientos en el lugar indicaron que no había signos de violencia en los accesos a la vivienda y tampoco faltaban objetos de valor. Sin embargo, en las últimas horas, el caso dio un giro inesperado debido a un nuevo dato.

Fazzolari fue hallado maniatado, por lo que comenzó a cobrar fuerza la hipótesis de homicidio. Los investigadores sospechan que habría sido la propia víctima quien le abrió la puerta al supuesto atacante.