Jornada clave en el caso Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo

Este miércoles se espera que Marcelo Porcel , el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico , declare ante el juez Carlos Bruniard. Cabe destacar que Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines sexuales.

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que el juez decidió que el empresario declare de manera virtual. Además, por el momento, no será detenido, no se le retendrá el pasaporte y tampoco se le prohibirá salir del país.

En la segunda entrega de La Sombra del Delito, profundizamos en el caso Marcelo Porcel.

Ya son diez los chicos que denunciaron haber sido abusados por el empresario y trascendió que hay más víctimas que manifestaron su intención de declarar ante la Justicia.

Según surge de los testimonios incorporados al expediente, Porcel captaba a sus víctimas cuando tenían entre 11 y 12 años . De acuerdo con las denuncias, organizaba encuentros en su casa a través de sus propios hijos, invitando a compañeros del colegio.

Los denunciantes relataron que el empresario los masajeaba con cremas, los manoseaba y les tocaba los testículos. En algunos casos los llevaba a su oficina durante la madrugada con la excusa de que su esposa se encontraba durmiendo en la casa. Allí, según los relatos, les proveía alcohol, organizaba juegos y los incentivaba a realizar apuestas online y distintos desafíos, ofreciéndoles dinero como recompensa.

A su vez, los incitaba a desnudarse a cambio de dinero. En uno de los episodios relatados, el empresario les habría pedido a los chicos que se sacaran la ropa y corrieran desnudos alrededor de una mesa dentro de su oficina.

Los aberrantes mensajes y frases del empresario denunciado por abuso

En la causa se incorporaron chats encontrados en el teléfono celular del empresario, además de imágenes que forman parte de las pruebas peritadas. Entre el material analizado se hallaron fotos de chicos desnudos. En una de las imágenes se observa a uno de los denunciantes bañándose en el baño de la casa de Porcel. Según se investiga, el empresario había colocado una cámara en el baño de su vivienda y filmaba a los menores.

Marcelo Porcel abuso Palermo Los denunciantes relataron toqueteos, masajes, manoseo y provisión de alcohol. NA

Dentro de las frases que se atribuyen al empresario se encuentran: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata” y “vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”. A su vez, se incorporaron a la causa mensajes encontrados en el teléfono celular del empresario, entre ellos expresiones como: “Me tenés abandonado”.

Todos los denunciantes relataron toqueteos, masajes, manoseo y provisión de alcohol. Durante las declaraciones, uno de los jóvenes afirmó que Porcel les decía: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.