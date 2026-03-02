Nuevo revés para Marcelo Porcel: citaron a declarar al empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo
Marcelo Porcel está acusado de haber abusado de los compañeros de su hijo. Ya son 10 los denunciantes.
La causa que investiga a Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, continúa avanzando. En las últimas horas, el juez Carlos Bruniard citó a declarar al empresario.
El pasado 26 de febrero, el fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, pidió que el empresario sea citado a declarar, para que responda por al menos diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante. Cabe destacar que ya son diez los chicos que denunciaron a Porcel.
Ahora, el juez dio lugar al pedido del fiscal Turano y citó a Porcel a indagatoria para el próximo miércoles 18 de marzo a las 10 de la mañana. Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que Porcel no será detenido, no se le retendrá el pasaporte y tampoco se le prohibirá salir del país.
Los aberrantes mensajes y frases del empresario denunciado por abuso
Dentro de las frases que se atribuyen al empresario se encuentran: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata” y “vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”. A su vez, se incorporaron a la causa mensajes encontrados en el teléfono celular del empresario, entre ellos expresiones como: “Me tenés abandonado”.
Una fuente cercana al caso le confirmó a MDZ que, durante la feria judicial, se sumaron tres nuevos denunciantes que relataron aberrantes situaciones: toqueteos, masajes, manoseo, contacto con las partes íntimas cuando eran menores y provisión de alcohol.
Durante las declaraciones, uno de los jóvenes afirmó que Porcel les decía: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.