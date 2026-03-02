Nuevo revés para Marcelo Porcel: citaron a declarar al empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo

Marcelo Porcel está acusado de haber abusado de los compañeros de su hijo. Ya son 10 los denunciantes.

Marcelo Porcel fue imputado en la causa que investiga presuntos abusos sexuales y corrupción de menores.

La causa que investiga a Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, continúa avanzando. En las últimas horas, el juez Carlos Bruniard citó a declarar al empresario.

Video: conocé el caso Marcelo Porcel En la segunda entrega de La Sombra del Delito, profundizamos en el caso Marcelo Porcel. El pasado 26 de febrero, el fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, pidió que el empresario sea citado a declarar, para que responda por al menos diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante. Cabe destacar que ya son diez los chicos que denunciaron a Porcel.

Ahora, el juez dio lugar al pedido del fiscal Turano y citó a Porcel a indagatoria para el próximo miércoles 18 de marzo a las 10 de la mañana. Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que Porcel no será detenido, no se le retendrá el pasaporte y tampoco se le prohibirá salir del país.

Los aberrantes mensajes y frases del empresario denunciado por abuso Dentro de las frases que se atribuyen al empresario se encuentran: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata” y “vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”. A su vez, se incorporaron a la causa mensajes encontrados en el teléfono celular del empresario, entre ellos expresiones como: “Me tenés abandonado”.

Una fuente cercana al caso le confirmó a MDZ que, durante la feria judicial, se sumaron tres nuevos denunciantes que relataron aberrantes situaciones: toqueteos, masajes, manoseo, contacto con las partes íntimas cuando eran menores y provisión de alcohol.