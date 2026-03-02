Quién era el motociclista que murió tras ser degollado por una soga en Quilmes

Al momento del siniestro, el hombre de 35 años iba en la moto junto a su hijo de 11 años. El niño resultó herido pero está fuera de peligro.

El terrible hecho fue captado por una de las cámaras de seguridad de la zona.

El fin de semana pasado, un trágico episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Quilmes. Un motociclista de 35 años murió tras ser degollado por una soga que habían colocado los vecinos durante un corso barrial. La terrible secuencia fue captada por una de las cámaras de seguridad de la zona.

Video: un motociclista murió degollado por una soga que cruzaba la calle Tragedia en Quilmes un motociclista murió degollado por una soga que cruzaba la calle Quién era el motociclista Se trata de Federico Damián Martínez, un hombre de 35 años con domicilio en Temperley. Martínez tenía cinco hijos y al momento del siniestro, uno de ellos viajaba con él en la moto.

Quilmes motociclista X Producto del accidente, el niño de 11 años resultó herido y fue asistido por personal médico. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Cómo fue el siniestro fatal El terrible hecho ocurrió el sábado por la tarde, en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. Allí, Martínez se topó con una soga que habían colocado los vecinos para impedir el paso vehicular.

En el video se observa el momento en el que el motociclista fue decapitado por la soga que no estaba correctamente señalizada y que había sido colocada sin la autorización del municipio. Producto del siniestro, el conductor del rodado murió en el acto, mientras que el menor de edad sufrió un golpe.