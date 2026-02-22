Quién era el motociclista que murió en los médanos de Villa Gesell: el oscuro prontuario de Andrés Alemán en Ensenada

Tras el fallecimiento de Andrés Alemán en Villa Gesell, se conoció que el motociclista tenía varios antecedentes en las zonas de Mosconi y Punta Lara.

Andrés Alemán falleció en un accidente durante una competencia de Enduro y se conoció su largo prontuario criminal.

Este domingo se conoció la trágica muerte de Andrés Alberto Alemán, un joven de 28 años que murió después de caer con su motocicleta por un médano "cortado" mientras participaba de una competencia de enduro en Villa Gesell. Ahora, tras su fallecimiento se reveló que la víctima contaba con varios antecedentes penales en Ensenada.

Tras el accidente se conocieron algunos informes preliminares que indican que el joven sufrió lesiones de extrema gravedad tras su caída, agravadas por el hecho de que no contaba con ningún elemento de seguridad al momento del accidente.

Los graves antecedentes del joven que falleció en Villa Gesell Horas más tarde y tras el inicio de la investigación, se conoció que Andrés Alemán contaba con un frondoso prontuario criminal en las zonas de Mosconi y Punta Lara.

Los antecedentes de Alemán iban desde encubrimiento, tenencia de estupefacientes hasta resistencia a la autoridad. Además, en el momento de su muerte, estaba siendo investigado por presunta participación en una red de narcomenudeo.