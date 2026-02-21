Accidente vial en Junín: un motociclista cayó y está grave

El accidente de tránsito se produjo en La Colonia este sábado por la mañana. El motociclista está internado en el Hospital Perrupato.

Un motociclista de 45 años resultó gravemente herido este sábado por la mañana tras protagonizar un accidente vial en el distrito de La Colonia, en el departamento de Junín, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 10.25 a metros de la intersección de calles Las Correas y 9 de Julio. Según informaron, el motociclista circulaba solo a bordo de una Motomel 125 cc de color negro por calle Las Correas en dirección hacia el norte, cuando, al superar la intersección con 9 de Julio, perdió el dominio del rodado y cayó al asfalto. No hubo intervención de terceros.

Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, que trasladó al motociclista al Hospital Perrupato. Allí fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano grave (TEC grave) y quedó internado.