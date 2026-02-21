Conmoción en Paraná: hallaron el cuerpo de la nena que había sido arrastrada por un temporal junto a su mamá

Según se pudo reconstruir, el pasado jueves el caudal del arroyo Colorado, en Paraná, creció más de dos metros debido a las abundantes precipitaciones.

Este sábado en la mañana se encontró el cuerpo de Kiara Barrios, la nena de 10 años que había desaparecido el jueves a la madrugada junto a su madre cuando una tormenta desbordó el arroyo Colorado, en Paraná, y arrasó con su casa.

El hallazgo se produjo cerca de las 10 am, cuando el agua comenzó a bajar y luego de 48 horas de búsqueda frenética, en la que participaron bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y vecinos voluntarios.

Debido al temporal, la zona estaba llena de barro y ramas, por lo que su acceso fue difícil. Al igual que Chiara, su mamá, Patricia Mena (32), también había estado desaparecida, hasta el viernes, cuando su cuerpo fue hallado.

Conmoción en Paraná: así fue el día de la tragedia