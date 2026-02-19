Intensa búsqueda de una mujer y su hija desaparecidas por el temporal en Paraná

Una mujer y su hija son intensamente buscadas en la ciudad de Paraná luego del fuerte temporal que dejó más de 120 milímetros de lluvia en pocas horas y provocó la crecida repentina de cursos de agua acompañada con fuertes ráfagas de viento.

Se trata de Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10, quienes desaparecieron después de que la correntada arrastrara la vivienda en la que residían en la zona de Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, donde atraviesa el Arroyo Las Viejas.

Según se pudo reconstruir, el caudal del arroyo creció más de dos metros en pocas horas y la corriente arrasó la precaria estructura con la familia en su interior. En un primer momento se indicó que seis personas resultaron afectadas: el padre fue hallado a pocos metros del lugar y dos hijos lograron sobrevivir.

La situación mantiene en vilo a familiares y vecinos. Javier Velázquez, hermano de Patricia, describió la angustia que atraviesan desde la madrugada. “Nosotros creemos que mi hermana puede estar aplastada acá entre los descombros”, expresó.

El operativo de búsqueda se concentra en el denominado “punto cero”, donde quedaron los restos de la vivienda tras el desmoronamiento de la barranca. Allí trabajan fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, operarios municipales y personal especializado.

A las tareas se sumaron agentes de la Delegación Paraná de la Prefectura Naval Argentina, que despliegan una lancha, una moto de agua y un móvil terrestre para rastrillar la desembocadura del arroyo en la zona del Thompson, en coordinación con la Policía.

El referente de Protección Civil, Lucas García, explicó que el trabajo comenzó en el área del derrumbe y luego se extendió a lo largo del curso de agua. “La búsqueda empezó en el punto cero, pero se sigue trabajando. Se peina el arroyo con buzos tácticos que han ingresado y se recorre todo el desarrollo hasta tratar de encontrar a las víctimas”, señaló.

Parana Bomberos y personal de seguridad trabajan en la búsqueda de dos personas arrastradas durante el temporal en Paraná.

En el sector donde se realiza el operativo se observa un caudal importante de agua turbia y correntosa, con fuerte arrastre de barro, ramas, troncos y residuos urbanos. El curso atraviesa un tramo canalizado, con muros de hormigón en uno de sus laterales y vegetación densa sobre las barrancas. En algunos puntos, la corriente cae con fuerza y genera espuma, lo que dificulta las tareas de rastreo.

El temporal que afectó a la capital entrerriana dejó precipitaciones superiores a los 120 milímetros desde la madrugada y hasta pasadas las 10, provocando anegamientos generalizados y situaciones de emergencia en distintos barrios de la capital entrerriana.

Mientras continúan los rastrillajes, el foco sigue puesto en dar con Patricia Mena y Chiara Barrios, en medio de un operativo que se amplía con el correr de las horas y que refleja el impacto de la crecida repentina del arroyo en esa zona de Paraná.