Temporal extremo: camiones volcados en la autopista Rosario–Córdoba.

Ráfagas intensas volcaron varios camiones en la autopista Rosario-Córdoba, entre Cañada de Gómez y Tortugas. Hay caos vial y operativos en la zona.

Una fuerte tormenta con ráfagas intensas de viento provocó este miércoles múltiples vuelcos de camiones en la autopista que conecta Rosario con Córdoba, en el tramo comprendido entre Cañada de Gómez y Tortugas, en Santa Fe.

Según los primeros reportes, al menos una decena de vehículos de gran porte fueron derribados por el viento cruzado, que impactó con fuerza sobre los acoplados mientras circulaban por la traza.

Temporal rosario-córdoba Videos y caos en la traza Imágenes difundidas en redes muestran acoplados volcados sobre la banquina y otros atravesados en la calzada, lo que generó situaciones de extrema peligrosidad para los conductores.

El fenómeno se produjo durante un temporal con lluvia, ráfagas violentas y baja visibilidad, condiciones que agravaron el escenario en uno de los corredores productivos más transitados del país.

Operativo y advertencias Personal policial y equipos de emergencia trabajan en el lugar para asistir a los choferes y retirar los vehículos siniestrados. Hasta el momento no se informaron víctimas graves de manera oficial, aunque sí importantes daños materiales.