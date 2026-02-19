Ayuda Escolar 2026: el paso clave en Mi Anses para saber si cobrás $85.000 en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que la Ayuda Escolar Anual se abonará de forma masiva en marzo de 2026. El pago será automático para quienes cobran la AUH o el SUAF y ya tengan acreditada la escolaridad. Por eso, el paso clave es entrar a Mi Anses y verificar que el certificado esté correctamente presentado.

El beneficio apunta a acompañar el inicio del ciclo lectivo y se liquida por cada hijo desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, siempre que asista a establecimientos reconocidos oficialmente. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y cargado.

Aunque el monto de la Ayuda Escolar 2026 todavía no fue oficializado, se estima que rondaría los $85.000, en línea con lo pagado el año pasado. El valor definitivo será confirmado por el Gobierno en el Boletín Oficial.

Para que el pago se deposite automáticamente en marzo, es obligatorio haber cumplido con la acreditación de escolaridad.

Es necesario contar con un certificado ingresado en Anses para cobrar la Ayuda Escolar.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses

Ingresar a Mi Anses con CUIL/CUIT y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos”.

Entrar en “Certificado Escolar”.

Verificar que el trámite figure como presentado (generalmente aparece en verde).

Si el certificado no está cargado o figura pendiente, el pago no se activará en marzo. En ese caso, podrá cobrarse hasta 60 días después de presentar la documentación.

SUAF y AUH: qué cambia para cobrar la Ayuda Escolar

No todos los beneficiarios realizan el mismo trámite. Hay diferencias importantes según la prestación que se cobre.

SUAF: quienes cobran a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (trabajadores registrados, monotributistas, etc.) deben presentar el Certificado Escolar todos los años.

El procedimiento es digital:

Ingresar a Mi Anses.

Ir a “Hijos” y seleccionar “Presentar un certificado escolar”.

Completar los datos.

Descargar e imprimir el formulario.

Llevarlo a la escuela para su firma.

Subirlo firmado nuevamente a la web.

También puede entregarse en una oficina de Anses sin turno previo.

AUH: en cambio, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo deben presentar la Libreta AUH, que acredita no solo la asistencia escolar, sino también los controles de salud y vacunación.

Sin la Libreta presentada, no solo se puede perder la Ayuda Escolar, sino también el 20% retenido mensualmente de la asignación.

Requisitos para acceder al beneficio

Para hijos sin discapacidad:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive.

Estar escolarizado en nivel inicial, primario o secundario.

Cobrar AUH o SUAF.

Tener presentada la documentación correspondiente.

Para hijos con discapacidad:

No hay límite de edad.

Cobrar AUH o SUAF.

Asistir a institución oficial o especial, o recibir apoyo habilitado.

Tener el CUD vigente cargado en Anses.

Con marzo cada vez más cerca, revisar hoy el estado del Certificado Escolar o de la Libreta en Mi Anses es fundamental para asegurarse el cobro de la Ayuda Escolar 2026 sin demoras.