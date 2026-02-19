La UNCuyo invita a competir por $30 millones en Desafío Atenea, con Iván de Pineda como conductor
La Universidad Nacional de Cuyo convocó a sus estudiantes a participar de Desafío Atenea, la competencia nacional organizada por OLGA y Kocawa.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) invitó a sus estudiantes a participar de Desafío Atenea, una competencia universitaria nacional que será conducida por Iván de Pineda y que otorgará un premio principal de 30 millones de pesos al equipo ganador.
El certamen fue anunciado por el canal de streaming OLGA y la productora Kocawa, y combinará conocimiento, inteligencia y creatividad en un formato de espectáculo en vivo. El programa se grabará en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego será emitido a través de la plataforma digital.
La propuesta reunirá a 150 estudiantes de universidades de todo el país, organizados en 50 equipos de tres integrantes cada uno. Los grupos deberán estar conformados por alumnos de la misma institución, aunque no necesariamente de la misma carrera.
Competencia nacional y pruebas de cultura general
Durante el desarrollo del desafío, los equipos competirán en distintas pruebas de cultura general y habilidades intelectuales hasta llegar a la instancia final. El objetivo será encontrar al mejor equipo de estudiantes universitarios del país en un formato que combina entretenimiento y exigencia académica.
Con la conducción de Iván de Pineda, reconocido por su trayectoria en programas de preguntas y respuestas, el certamen buscará convertir el conocimiento en espectáculo y poner en valor el talento joven de las universidades argentinas.
Inscripción abierta para estudiantes de la UNCuyo
El primer premio será de 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros premios que distinguirán el desempeño de los participantes a lo largo de la competencia.
La inscripción ya está habilitada y puede realizarse a través del sitio oficial www.desafioatenea.com y desde la cuenta de Instagram @desafio.atenea, donde se encuentra el enlace directo para anotarse y seguir todas las novedades del concurso.