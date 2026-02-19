La UNCuyo invita a competir por $30 millones en Desafío Atenea, con Iván de Pineda como conductor

La Universidad Nacional de Cuyo convocó a sus estudiantes a participar de Desafío Atenea, la competencia nacional organizada por OLGA y Kocawa.

El certamen reunirá a 150 estudiantes de todo el país y se grabará en abril en un teatro de Buenos Aires.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) invitó a sus estudiantes a participar de Desafío Atenea, una competencia universitaria nacional que será conducida por Iván de Pineda y que otorgará un premio principal de 30 millones de pesos al equipo ganador.

El certamen fue anunciado por el canal de streaming OLGA y la productora Kocawa, y combinará conocimiento, inteligencia y creatividad en un formato de espectáculo en vivo. El programa se grabará en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego será emitido a través de la plataforma digital.

La propuesta reunirá a 150 estudiantes de universidades de todo el país, organizados en 50 equipos de tres integrantes cada uno. Los grupos deberán estar conformados por alumnos de la misma institución, aunque no necesariamente de la misma carrera.

Competencia nacional y pruebas de cultura general Durante el desarrollo del desafío, los equipos competirán en distintas pruebas de cultura general y habilidades intelectuales hasta llegar a la instancia final. El objetivo será encontrar al mejor equipo de estudiantes universitarios del país en un formato que combina entretenimiento y exigencia académica.

Con la conducción de Iván de Pineda, reconocido por su trayectoria en programas de preguntas y respuestas, el certamen buscará convertir el conocimiento en espectáculo y poner en valor el talento joven de las universidades argentinas.