La Facultad de Derecho de la UNCuyo abre sus inscripciones: las fechas clave

La UNCuyo confirmó la apertura de las inscripciones para aquellos interesados en cursar abogacía en la facultad de Derecho.

Los primeros meses del año son importantes para determinar el ingreso a las universidades públicas de miles de alumnos en la provincia de Mendoza. La UNCuyo es el lugar elegido por los estudiantes que quieren comenzar en abogacía en la facultad de Derecho.

En las últimas horas, se confirmó que ya abrieron las inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de Abogacía, carrera de grado que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Los aspirantes podrán anotarse online en la modalidad extensiva de ingreso hasta el 27 de febrero de 2026.

Qué tienen que hacer los aspirantes a ingresar a la UNCuyo Toda la documentación deberá ser presentada de manera digital en las plataformas de inscripción en archivo formato PDF preferentemente.

Foto digitalizada del DNI de ambos lados. En el caso de ser ciudadano extranjero: a) Si ha obtenido radicación recientemente y aún no posee el DNI, transitoriamente se le aceptará la constancia del Documento Nacional de Identidad en Trámite. b) Si ingresa por vía de Cancillería (Resolución Nº 1523/90-M.E.J.), el pasaporte con visa estudiantil y fotocopias certificadas de las páginas que acreditan la identidad y la visa.

Foto digitalizada a color actualizada de frente.

Partida de nacimiento (Click aquí para solicitarlo para los nacidos en Mendoza).

Certificación de estudios alcanzados (secundario terminado o certificado de estudiante regular de 5° año). Para el caso de mayores de 25 años que se inscriban por el art. 7 LES, deberán acompañar certificado de primaria finalizada).

Constancia de Cuil (Click aquí para solicitarla). El certificado de aptitud psicofísica no será exigible al momento de la inscripción. No obstante ello, en el caso de que el aspirante tenga una situación de salud o discapacidad que informar a los fines de la adecuación de los materiales educativos y/o la modalidad de cursado, deberá declararlo oportunamente en la ficha de inscripción.