Becas UNCuyo 2026: opciones disponibles y de cuánto es la ayuda económica

Este lunes comenzó el proceso de inscripción para las becas de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) . La convocatoria será hasta el jueves 26 de febrero y pueden anotarse todos los estudiantes que cursan los niveles de grado y pregrado, y también los ingresantes que estén en el preuniversitario.

Juan Pablo Cebrelli Riveros , secretario de Bienestar Universitario de la UNCuyo, explicó que aún no está definida la cantidad de becas disponibles, pero estiman que serán cerca de 2.500.

"Definimos el número de becas en función de cuántas solicitudes tenemos. Vamos regulando según la demanda. En los últimos años venimos entregando una cantidad aproximada de 2.500 becas, que son de distintos montos y de distintas categorías", mencionó Cebrelli Riveros en diálogo con MDZ Radio .

En 2026, el presupuesto para becas será de aproximadamente 3.400 millones de pesos , que es un 2% del total del presupuesto de la UNCuyo. En medio del conflicto con el Gobierno nacional por el financiamiento universitario, el funcionario de la alta casa de estudios confirmó que el recorte presupuestario no se sentirá en las becas.

"Dentro de la UNCuyo, el sistema de becas no se ha visto afectado, o tan afectado, por los conflictos con el Gobierno nacional. Año a año, el presupuesto para bienestar tiene que aumentar en proporción a lo que aporta Nación. El ajuste en general ha hecho que hoy tengamos menos presupuesto para gastos en términos relativos, por lo que desde el 2020 para acá cae un poquito, pero no se ha visto tan afectado como otras áreas de la universidad", aportó.

Tipo de becas

En total, hay 12 programas de becas disponibles para los estudiantes de la UNCuyo. Las mismas pueden ser sin continuidad o anuales (se dan de baja a fin de año), o con continuidad (una vez obtenida no se debe presentar a otra convocatoria).

Becas sin continuidad o anuales

Ayuda económica: beca económica mensual de abril a diciembre del año en curso, para estudios superiores de pregrado o grado.

beca económica mensual de abril a diciembre del año en curso, para estudios superiores de pregrado o grado. Comedor: servicio de almuerzo de lunes a viernes por el año en curso. Incluye los almuerzos sin gluten para personas celíacas y opción vegetariana.

servicio de almuerzo de lunes a viernes por el año en curso. Incluye los almuerzos sin gluten para personas celíacas y opción vegetariana. Beca de Conectividad : otorgamiento por única vez de un dispositivo tecnológico para el cursado de estudios superiores de pregrado o grado.

: otorgamiento por única vez de un dispositivo tecnológico para el cursado de estudios superiores de pregrado o grado. Beca Deportiva Club UNCuyo: beneficio de abril a diciembre del año en curso que consiste en la incorporación sin costo a actividades recreativas o deportivas generadas por la Dirección de Deporte, Recreación y Turismo de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCuyo.

Becas UNCuyo El servicio de comedor es una de las becas de la UNCuyo más solicitada. UNCuyo

Becas con continuidad

Estudiantes de Tecnicatura: monto económico mensual y servicio de comedor para estudiantes de carreras de pregrado.

monto económico mensual y servicio de comedor para estudiantes de carreras de pregrado. Estudiantes de Grado : monto económico mensual y servicio de comedor para estudiantes de carreras de grado.

: monto económico mensual y servicio de comedor para estudiantes de carreras de grado. Alojamiento: monto económico para contribuir a obtener un espacio habitacional y servicio de comedor para estudiantes que viven a 50 km o más de la sede de cursado y no cuentan con la posibilidad de residencias universitarias.

monto económico para contribuir a obtener un espacio habitacional y servicio de comedor para estudiantes que viven a 50 km o más de la sede de cursado y no cuentan con la posibilidad de residencias universitarias. Jardines Maternales: becas de uso gratuito de vacante en los jardines maternales de la UNCuyo. En caso de no lograr vacante, los/as estudiantes titulares de la beca reciben el monto económico mensual para utilizar un jardín externo a la UNCuyo u otra opción de cuidado. También incluye el servicio de comedor opcional.

becas de uso gratuito de vacante en los jardines maternales de la UNCuyo. En caso de no lograr vacante, los/as estudiantes titulares de la beca reciben el monto económico mensual para utilizar un jardín externo a la UNCuyo u otra opción de cuidado. También incluye el servicio de comedor opcional. Residencia Universitaria : espacio habitacional compartido para estudiantes de hasta 24 años, que cursen una carrera de pregrado o grado y tenga domicilio a más de 50 km de su sede de cursado.

: espacio habitacional compartido para estudiantes de hasta 24 años, que cursen una carrera de pregrado o grado y tenga domicilio a más de 50 km de su sede de cursado. Identidades Plurales: beca para estudiantes con identidad de género no normativa, en el marco de la Ley 26743. Se respeta la identidad auto percibida, por lo tanto, no es requisito el cambio de DNI. Consiste en un monto económico mensual y servicio de comedor.

beca para estudiantes con identidad de género no normativa, en el marco de la Ley 26743. Se respeta la identidad auto percibida, por lo tanto, no es requisito el cambio de DNI. Consiste en un monto económico mensual y servicio de comedor. Pueblos Originario y Escuelas Rurales: monto económico mensual, acompañamiento académico de un equipo interdisciplinario y servicio de comedor.

monto económico mensual, acompañamiento académico de un equipo interdisciplinario y servicio de comedor. Discapacidad: monto económico mensual y servicio de comedor para estudiantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Según declaró Cebrelli Riveros, aún no están definidos los montos de cada beca, ya que se va regulando según la demanda. En 2025, la ayuda económica para becas sin continuidad promedió los 50.000 pesos, mientras que en el caso de las becas con continuidad, la asistencia estuvo entre 100.000 y 150.000 pesos, por lo que se estima que en 2026 la asistencia económica estaría cercana a dichos valores.

Cómo solicitar una beca de la UNCuyo, paso a paso

Pueden solicitar una beca estudiantes de carreras de grado y pregrado de todos los años y quienes estén cursando el preuniversitario. Si bien cada beca tiene requisitos propios, los requisitos comunes a todas las becas son los siguientes:

Tener una situación socioeconómica que justifique el otorgamiento.

Tener nacionalidad argentina, residencia permanente o ser solicitante de refugio en trámite.

Presentarse a la convocatoria de becas correspondiente, en tiempo y forma.

Acreditar el ingreso a alguna carrera de la UNCuyo (excluyendo Instituto Balseiro).

No tener título de grado universitario.

Como todos los años, la modalidad de inscripción será exclusivamente online. Los interesado deben completar el formulario en la página de Bienestar, desde el 9 al 26 de febrero. Allí deberán subir las imágenes de la documentación excluyente que se encuentra detallada en ese sitio web.

Desde la casa de estudios recomiendan a los solicitantes s que antes de ingresar a la inscripción tengan toda la documentación en imágenes para poder subir al formulario online. Puede ser en fotografía o estar escaneada, pero en buena calidad (legibles). Para conocer el detalle de la documentación a entregar, se puede consultar acá.

Para aquellos que tengan alguna dificultad técnica o consulta sobre la documentación, están disponibles dos vías de comunicación: el correo electrónico [email protected] y un contacto de WhatsApp (solo mensajes) 2615570094.