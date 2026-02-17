La UNCuyo se plegó al pedido por la reapertura de paritarias para docentes universitarios

La Universidad de Cuyo y los sindicatos vienen denunciado que el Gobierno nacional no se ajusta a la ley de financiamiento universitario. Reclaman recomposición laboral justo en el debate de la reforma.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al cual pertenece la Universidad Nacional de Cuyo, llamó este martes a la reapertura urgente de paritarias para evaluar una mejora salarial del personal docente y no docente. La UNCuyo se plegó a este reclamo, que llega en medio del contexto de las medidas de acción que implementaron los sindicatos docentes contra la reforma laboral.

El comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional En un comunicado, el CIN advirtió que la ley de financiamiento universitario convocó a la reapertura de paritarias para los trabajadores de la educación, "a fin de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios". Advirtieron que le corresponde al Poder Ejecutivo de la Nación el cumplimiento de dicha ley.

Además, advirtieron que dicha ley también "establece pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de montos destinados a becas estudiantiles".

uncuyo El proyecto busca modificar la ley de Educación Superior. "Siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a problemas angustiantes que hoy afectan el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario, pero toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional, comenzando por la apertura inmediata de paritarias en este 2026 para la recuperación salarial, que consideramos urgente por la delicada situación que atraviesan docentes y no docentes del sistema universitario público nacional", señalaron en el comunicado.

"No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas que realiza nuestro sistema universitario, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación", concluyeron.