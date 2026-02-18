Rigen alertas por tormentas fuertes en diez provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó para este jueves alertas por tormentas fuertes en amplias zonas del centro y norte del país, en el marco de una semana laboral “corta” que estará marcada por cambios de tiempo y descenso térmico tras el intenso calor.

Según el organismo, las zonas bajo alerta amarilla por tormentas son el este de San Luis, centro y sur de Córdoba, centro y sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el centro y sur de Corrientes, oeste de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, que podrían superarse en forma puntual.

En tanto, la alerta por tormenta de nivel naranja alcanza principalmente a sectores del centro-este del país, especialmente el sur de Santa Fe, el sudeste y centro de Córdoba, y el sudoeste de Entre Ríos. En estas áreas se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, con intensa actividad eléctrica, granizo, lluvias copiosas en poco tiempo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

mapa_alertas (8)

Pronóstico extendido

Para la tarde del jueves, las tormentas se desplazarán hacia el este de Entre Ríos, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca y sectores del este de Chaco y Formosa, provocando un alivio del calor extremo que afectó al NEA con temperaturas cercanas o superiores a los 40 °C y elevada sensación térmica.

En la Patagonia, en tanto, se espera tiempo estable en el norte y este de la región, con ascenso térmico y máximas cercanas a los 30 °C. El extremo sur presentará condiciones inestables y viento del oeste con ráfagas superiores a 60 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El viernes 20 persistirá el ambiente húmedo e inestable en el NOA y Cuyo, con nubosidad variable en el centro-este del país y temperaturas algo más moderadas en comparación con el inicio de la semana.