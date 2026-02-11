Rigen alertas por tormentas severas y se espera un cambio brusco de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene vigentes alertas amarilla y naranja por tormentas en zonas del centro y norte del país. Se esperan lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y acumulados que, en algunos sectores del Litoral, podrían sobrepasar los 100 milímetros. En contraste, la Patagonia vivirá días casi invernales.

Así, el país atraviesa una semana de marcados contrastes climáticos: del frío con aire casi invernal en el sur argentino, al calor húmedo y tormentoso en el centro y norte. El panorama incluye jornadas de buen tiempo en algunas regiones y acumulados de lluvia que podrían superar los 100 milímetros en otras.

Según el reporte vigente, rigen alertas por tormentas de nivel amarillo en sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y áreas del norte argentino , donde la inestabilidad se hará sentir especialmente entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El área se verá afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Podrán estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, con posibilidad de superar esos registros en forma puntual.

En tanto, en zonas puntuales del centro y norte del país rigen alertas de nivel naranja por tormentas fuertes e incluso localmente severas. Se prevé intensa actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos lapsos y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados estimados oscilan entre 60 y 90 mm, aunque podrían ser mayores de manera localizada.

En el sur del Litoral, particularmente en sectores de Santa Fe y Entre Ríos, no se descartan acumulados superiores a los 100 mm hasta la noche del lunes 16.

mapa_alertas (1)

Patagonia, con un verano con aire invernal

Por su parte, la Patagonia continuará bajo la influencia de sucesivos ingresos de aire frío. Se esperan dos nuevos pulsos: uno hacia el inicio del fin de semana y otro desde el martes.

Habrá máximas bajas en comparación con el resto del país, nubosidad variable y probables lloviznas intermitentes en el centro y norte patagónico. En el extremo sur, podrían registrarse lluvias débiles e incluso nevadas aisladas en el sur de Tierra del Fuego y sectores del sudoeste de Santa Cruz.

Pronóstico en Buenos Aires y la Costa atlántica

Entre jueves y viernes dominarán las buenas condiciones, con temperaturas agradables a cálidas y cielo mayormente despejado, en la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, y la Costa Atlántica.

El sábado se espera un aumento de la nubosidad y podrían registrarse chaparrones aislados, especialmente en la costa. Sin embargo, la inestabilidad se intensificará desde la noche del sábado con la llegada de un frente frío que provocará lluvias y tormentas más generalizadas. Luego habrá una mejora temporaria el lunes, antes de una nueva desmejoría entre martes y miércoles.

Cabe destacar que la costa atlántica será una de las zonas con menores acumulados de precipitación en comparación con el Litoral.

Así, el escenario meteorológico de los próximos días muestra un país con dos realidades: aire frío y sensación casi invernal en el sur, y tormentas fuertes con acumulados significativos en el centro y norte.