Alerta por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 90 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles. Además, se anticipa un importante descenso de la temperatura.

Según el SMN, será una madrugada ventosa en varias zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 11 de febrero por vientos fuertes durante la madrugada en Mendoza. Además, se anticipa un brusco descenso de la temperatura y tormentas durante la madrugada.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y también en el sur (General Alvear y San Rafael): “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h especialmente en los niveles más altos”, indicaron.

alerta miércoles El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este miércoles en Mendoza. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: desde la madrugada se presenta viento sur que abarcará toda la provincia, con velocidades que disminuirán hacia la mañana, manteniéndose hasta las 19:00. Promedio general de 40 km/h. Entre las 13:00 y las 19:00. podría presentarse viento Zonda leve a moderado, afectando sur de Malargüe, Malargüe, cordillera y Valle de Uspallata, con menor intensidad en Malargüe y sur de Malargüe. Velocidades promedio entre 30 y 35 km/h.

desde la madrugada se presenta viento sur que abarcará toda la provincia, con velocidades que disminuirán hacia la mañana, manteniéndose hasta las 19:00. Promedio general de 40 km/h. Entre las 13:00 y las 19:00. podría presentarse viento Zonda leve a moderado, afectando sur de Malargüe, Malargüe, cordillera y Valle de Uspallata, con menor intensidad en Malargüe y sur de Malargüe. Velocidades promedio entre 30 y 35 km/h. Nubosidad: amanece nublado en Gran Mendoza, zona Este y Norte del Valle de Uco, con probabilidad de lluvias aisladas leves durante la madrugada. Mejora desde las 10:00 en adelante para continuar despejado el resto del día.

amanece nublado en Gran Mendoza, zona Este y Norte del Valle de Uco, con probabilidad de lluvias aisladas leves durante la madrugada. Mejora desde las 10:00 en adelante para continuar despejado el resto del día. Alta Montaña: cielo despejado durante todo el día y la noche. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el miércoles se presentará parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura: la mínima esperada es de 22ºC y la máxima de 27ºC.