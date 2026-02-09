Alerta por vientos fuertes y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias por vientos fuertes y Zonda para este martes 10 de febrero en distintas zonas de Mendoza . Además, se prevé una jornada calurosa, con ascenso de la temperatura.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”, indicaron.

En tanto que en Malargüe el alerta es nivel naranja: “El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h”, detallaron.

También hay alerta por viento en General Alvear, San Rafael y a lo largo de la Cordillera. “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h especialmente en los niveles más altos”.

El SMN emitió un alerta para este martes en Mendoza.

Por su parte, el área del llano bajo alerta será afectada “por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza

Se prevé circulación leve del norte entre las doce y las veinte, afectando principalmente la zona Este y el Gran Mendoza. Entre las 12 y las 21 se registrará viento Zonda en el sur de Malargüe, centro del departamento y parte Sur del Valle de Uco, así como en la cordillera de Mendoza, con intensidades cercanas a 40 kilómetros por hora y posibilidad de ráfagas superiores.

El cielo permanecerá despejado durante el día y parte de la noche. A partir de la medianoche comenzará la convección hacia la zona Este —La Paz— y el Valle de Uco, con probabilidad de lluvias durante la madrugada, extendiéndose hasta las primeras horas del miércoles.

En Alta Montaña se mantendrá el cielo despejado durante toda la jornada.

Pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes una jornada calurosa, con vientos moderados del noreste y Zonda en precordillera, sur del Valle de Uco y Malargüe durante la tarde. La mínima esperada es de 19ºC, mientras que la máxima es de 36ºC.

pronostico martes El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El miércoles en tanto se espera que baje la temperatura, con probabilidad de tormentas durante la madrugada. La máxima sería de 27ºC. Estas condiciones se mantienen durante el jueves.