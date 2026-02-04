Continúa el alerta por tormentas y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este jueves. También se espera que descienda la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 5 de febrero por tormentas en algunas zonas de Mendoza. También se anticipa viento Zonda leve en el sur de la provincia y descenso de la temperatura.
Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron.
Así estará el tiempo este jueves en Mendoza
- Viento: ingreso de frente frío desde el Sur hacia el Norte, desde aproximadamente las 04:00 hasta las 23:00. Abarcará toda la provincia con circulación leve y continua. Además, se prevé la presencia de viento Zonda leve en el Sur de Malargüe y en la cordillera Sur, entre las 14:00 y las 19:00.
- Nubosidad: cielo totalmente nublado durante todo el día. Inestabilidad leve en Malargüe después de las 20:00.
- Alta Montaña: despejado en general.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un jueves parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche; vientos moderados del sudeste e inestabilidad en cordillera. La mínima esperada es de 19ºC y la máxima de 29ºC.
En tanto que el viernes se mantendrán las condiciones de nubosidad, con poco cambio de la temperatura. El sábado se presentará caluroso, con una máxima de 33ºC.