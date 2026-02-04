Continúa el alerta por tormentas y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este jueves. También se espera que descienda la temperatura.

Permanecen las condiciones de inestabilidad en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 5 de febrero por tormentas en algunas zonas de Mendoza. También se anticipa viento Zonda leve en el sur de la provincia y descenso de la temperatura.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron.

alerta tormentas jueves El SMN emitió un alerta por tormentas para este jueves en Mendoza. Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: ingreso de frente frío desde el Sur hacia el Norte, desde aproximadamente las 04:00 hasta las 23:00. Abarcará toda la provincia con circulación leve y continua. Además, se prevé la presencia de viento Zonda leve en el Sur de Malargüe y en la cordillera Sur, entre las 14:00 y las 19:00.

Nubosidad: cielo totalmente nublado durante todo el día. Inestabilidad leve en Malargüe después de las 20:00.

cielo totalmente nublado durante todo el día. Inestabilidad leve en Malargüe después de las 20:00. Alta Montaña: despejado en general. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un jueves parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche; vientos moderados del sudeste e inestabilidad en cordillera. La mínima esperada es de 19ºC y la máxima de 29ºC.