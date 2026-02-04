Tenés un préstamo de Anses: el detalle mensual que puede evitarte recargos

Para quienes cobran asignaciones y mantienen un préstamo otorgado por Anses , la administración del dinero en la cuenta bancaria puede marcar la diferencia entre un mes ordenado y un problema que se arrastra. El sistema descuenta la cuota de forma automática sobre la CBU declarada al momento de pedir el crédito .

Eso simplifica el trámite, pero no lo vuelve “invisible”: si no hay fondos, aparecen intereses y se complica el historial. Y ese historial, además de impactar en el ingreso familiar, puede influir en la calificación crediticia que registra el Banco Central para futuras asistencias.

El descuento de cada cuota se intenta realizar dentro de un tramo fijo de cada mes: desde el día 1 hasta el 10. En ese lapso, lo clave es que la cuenta elegida para el débito tenga saldo suficiente. No se trata solo de “que entre el dinero” por la asignación, sino de evitar que el monto se consuma antes por compras, transferencias o débitos de otros servicios. Un punto que suele sorprender es el inicio del plan: la primera cuota normalmente llega más alta que las siguientes porque suma, por única vez, cargos administrativos y el seguro de garantía asociado al préstamo.

Esa diferencia inicial hace que muchas familias calculen mal el margen. Ven el valor habitual en cuotas posteriores y suponen que el primer descuento será similar. Por eso, en el primer mes conviene revisar el contrato o el detalle del plan de pagos y dejar un colchón en la cuenta. También ayuda mirar el calendario: si el salario, una transferencia o un ingreso extra entra recién después del 10, no alcanza para cubrir el intento de débito que hace el organismo en esos días.

Otra duda común aparece al revisar el homebanking o el resumen de movimientos. El registro del crédito suele mostrarse con dos estados que funcionan como semáforo. Si figura “Normal”, la cuota se descontó correctamente dentro de la ventana prevista. En cambio, “Mora” aparece cuando el débito no pudo ejecutarse por falta de dinero en la cuenta. Y ahí viene el efecto dominó: al mes siguiente no se descuenta solo la cuota corriente, sino también la vencida y los intereses por atraso. En la práctica, el monto del descuento posterior puede sentirse como un golpe doble, especialmente en economías ajustadas.

Además del costo extra, el atraso puede dejar una marca en el comportamiento de pago. Mantener el plan al día no es solo “cumplir”: también es cuidar la posibilidad de acceder más adelante a otras herramientas de crédito o asistencia, en un contexto donde cada registro cuenta.

Cómo hacer el seguimiento online y cambiar la CBU si es necesario

La buena noticia es que no hace falta ir a una oficina para controlar el estado del préstamo. Desde la plataforma mi Anses o desde la app oficial, ingresando con CUIL y la Clave de la Seguridad Social, se puede consultar el apartado de créditos. Allí es posible ver los compromisos vigentes, el capital pendiente y el detalle del plan. También se puede descargar el contrato original para chequear cuántas cuotas se pactaron y qué valor corresponde en cada tramo.

Ese acceso digital también sirve para un ajuste clave: modificar la CBU de cobro si se cambió de banco o de cuenta. Mantener actualizada la cuenta de débito evita que el descuento intente hacerse sobre una CBU sin movimiento, lo que dispara la situación de atraso aunque la persona tenga fondos en otra cuenta.

En paralelo, conviene tener claro el escenario actual: se habla de una posible vuelta de líneas nuevas con montos que podrían llegar hasta $1.500.000, pero hoy no hay inscripciones habilitadas para solicitar préstamos. Lo que está activo es la administración de los créditos ya otorgados y sus planes de pago. Por eso, el mejor “consejo práctico” es simple: revisar saldo entre el 1 y el 10, identificar el estado del descuento y usar las herramientas digitales para seguir el plan sin sorpresas.