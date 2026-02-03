Anses actualizó las Pensiones No Contributivas en febrero: los montos con aumento y bono

ANSES actualiza las Pensiones No Contributivas en febrero de 2026 con un aumento salarial y bono extraordinario. Los montos.

En el inicio de febrero de 2026, miles de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) verán reflejado un aumento en sus haberes mensuales, junto con un bono extraordinario de 70 000 pesos para quienes perciben el haber mínimo.

Este ajuste forma parte de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejando la inflación de diciembre de 2025.

Montos actualizados para febrero según Anses Con el incremento del 2,85 %, los montos percibidos por los titulares de las Pensiones No Contributivas quedan conformados de la siguiente manera:

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $251.453,59 (+ bono de $70 000 = $321.453,59).

Madres de siete hijos o más: $359.219,42 (+ bono de $70 000 = $429.219,42).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 (+ bono de $70 000 = $357.375,54). Estas prestaciones están destinadas a sectores de la población que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación contributiva tradicional, como personas con invalidez, adultos mayores sin años de contribución o madres de siete hijos o más.

El organismo paga hoy las Pensiones no Contributivas Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Anses. Cómo y cuándo se cobrarán los haberes Anses mantiene un cronograma escalonado de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para organizar el cobro de las pensiones durante febrero: