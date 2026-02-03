Anses actualizó las Pensiones No Contributivas en febrero: los montos con aumento y bono
ANSES actualiza las Pensiones No Contributivas en febrero de 2026 con un aumento salarial y bono extraordinario. Los montos.
En el inicio de febrero de 2026, miles de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) verán reflejado un aumento en sus haberes mensuales, junto con un bono extraordinario de 70 000 pesos para quienes perciben el haber mínimo.
Este ajuste forma parte de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejando la inflación de diciembre de 2025.
Montos actualizados para febrero según Anses
Con el incremento del 2,85 %, los montos percibidos por los titulares de las Pensiones No Contributivas quedan conformados de la siguiente manera:
Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $251.453,59 (+ bono de $70 000 = $321.453,59).
Madres de siete hijos o más: $359.219,42 (+ bono de $70 000 = $429.219,42).
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 (+ bono de $70 000 = $357.375,54).
Estas prestaciones están destinadas a sectores de la población que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación contributiva tradicional, como personas con invalidez, adultos mayores sin años de contribución o madres de siete hijos o más.
Cómo y cuándo se cobrarán los haberes
Anses mantiene un cronograma escalonado de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para organizar el cobro de las pensiones durante febrero:
DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
El bono extraordinario de $70 000 se acredita junto con la pensión habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales por parte de los beneficiarios.
Los beneficiarios pueden retirar sus haberes en las sucursales bancarias habilitadas o a través de cajeros automáticos utilizando el DNI y la tarjeta de débito asociada.
Quiénes acceden a las Pensiones No Contributivas
Las PNC están dirigidas a personas que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación tradicional, pero que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Entre los grupos que pueden acceder a estas pensiones se encuentran:
-
Personas con invalidez acreditada que presentan una disminución física o mental significativa.
Personas mayores de 70 años sin otros ingresos previsionales.
Madres de siete hijos o más sin otra prestación previsional.
Para acceder a una PNC, los interesados deben gestionar la prestación ante ANSES, presentando la documentación requerida y cumpliendo con los criterios establecidos por la normativa vigente.
Este paquete de medidas busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, ajustando los haberes de manera automática y complementándolos con refuerzos extraordinarios en momentos de alta inflación.