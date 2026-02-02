Tarjeta Alimentar: el monto confirmado que pagará Anses en febrero
La Tarjeta Alimentar recibirá un aumento para este mes de febrero, según informaron oficialmente desde Anses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante febrero de 2026 miles de familias que reciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y otros beneficiarios del sistema previsional accederán a un refuerzo económico a través de la Tarjeta Alimentar, con un monto máximo de $81.936 para hogares con dos hijos.
El beneficio llega como complemento para cubrir parte de la canasta básica alimentaria y se acredita de forma automática, sin trámites presenciales.
La Tarjeta Alimentar forma parte de las políticas públicas dirigidas a hogares con menores a cargo, y se acredita mensualmente junto con la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones compatibles.
Montos vigentes en febrero de 2026 según Anses
Según lo informado, los importes que se acreditarán este mes son los siguientes:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos valores se mantienen respecto a los últimos meses y no requieren inscripción previa; se depositan directamente en la cuenta bancaria donde se cobra la asignación principal.
Se aclara que, aunque la AUH fue actualizada en febrero con un aumento del 2,8% por inflación, la Tarjeta Alimentar no se ajustó en este mes y conserva sus importes anteriores, ya que no forma parte del esquema automático de movilidad.
Quiénes reciben el beneficio
La Tarjeta Alimentar está destinada de forma automática a los siguientes grupos, siempre que Anses tenga los datos familiares actualizados y se cumplan los requisitos vigentes:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Personas embarazadas desde los tres meses que cobran la AUE.
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
Beneficiarios de Pensión No Contributiva (PNC) para madres con siete hijos o más.
El monto se acredita en la misma cuenta y fecha de cobro que la asignación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni presentarse en oficinas de Anses.
Para quienes deseen verificar si les corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar en febrero, se recomienda ingresar al portal Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde podrán acceder al detalle de sus prestaciones y fechas de acreditación.