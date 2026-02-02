Tarjeta Alimentar: el monto confirmado que pagará Anses en febrero

La Tarjeta Alimentar recibirá un aumento para este mes de febrero, según informaron oficialmente desde Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante febrero de 2026 miles de familias que reciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y otros beneficiarios del sistema previsional accederán a un refuerzo económico a través de la Tarjeta Alimentar, con un monto máximo de $81.936 para hogares con dos hijos.

El beneficio llega como complemento para cubrir parte de la canasta básica alimentaria y se acredita de forma automática, sin trámites presenciales.

La Tarjeta Alimentar forma parte de las políticas públicas dirigidas a hogares con menores a cargo, y se acredita mensualmente junto con la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones compatibles.

Montos vigentes en febrero de 2026 según Anses Según lo informado, los importes que se acreditarán este mes son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 Estos valores se mantienen respecto a los últimos meses y no requieren inscripción previa; se depositan directamente en la cuenta bancaria donde se cobra la asignación principal. Se aclara que, aunque la AUH fue actualizada en febrero con un aumento del 2,8% por inflación, la Tarjeta Alimentar no se ajustó en este mes y conserva sus importes anteriores, ya que no forma parte del esquema automático de movilidad.