Marzo: la Anses notificó quiénes cobran hoy y porqué deben tener a mano su documento

La Anses sigue este jueves 19 de marzo con el cronograma de pagos de marzo de 2026. Hoy son mas de 3 los grupos que cobran.

El calendario de marzo entra en su tramo final para varios beneficios que se pagan según la terminación del DNI. Este jueves 19 de marzo, la Anses deposita las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para los documentos terminados en 8.

Ese mismo criterio se aplica a la Asignación Universal por Hijo y a la Asignación Familiar por Hijo, que también se acreditan este jueves para titulares con DNI finalizado en 8. A la vez, la Asignación por Embarazo avanza con esa misma terminación de documento dentro del cronograma oficial de marzo.

A diferencia de esas prestaciones, hay ayudas que no se organizan por número de documento. Durante este mes siguen activas las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, ambas habilitadas para todas las terminaciones de DNI entre el 12 de marzo y el 10 de abril.

anses local godoy cruz (7).JPG Como de costumbre, la Anses paga según la terminación del DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ Marzo llega además con una actualización del 2,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con ese aumento, la jubilación mínima más el bono de $70.000 alcanza los $439.600,88, mientras que las prestaciones que queden por debajo de ese monto reciben un refuerzo proporcional hasta llegar a esa cifra.

La suba también impacta en las asignaciones familiares y universales. De esta manera, la AUH queda en $132.814, la AUH con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo se ubica en $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad llega a $216.240.