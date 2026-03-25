Tras el fin de semana largo la Anses vuelve a pagar las asignaciones: estos son los pagos

Tras la pausa por los feriados del 23 y 24 de marzo, la Anses vuelve a activar el calendario de pagos. Conocé las ayudas de este miércoles.

La Anses vuelve a activar el calendario de marzo este miércoles 25 tras dos días sin pagos por los feriados.

Luego de dos días sin movimientos por el día no laborable del lunes 23 y el feriado nacional del martes 24, la Anses retoma este miércoles 25 de marzo el calendario de pagos de marzo de 2026. La reanudación llega con varios grupos alcanzados por el cronograma, entre ellos jubilados y otras prestaciones que quedaron corridas por el fin de semana largo.

Uno de los grupos que cobra este miércoles es el de jubilados y pensionados que superan un haber mínimo con DNI terminados en 2 y 3. Ese tramo debía continuar después del pago adelantado a los beneficiarios con documentos finalizados en 0 y 1, que originalmente estaban previstos para el lunes 23.

Consejos-Ayuda-Teléfonos-Jubilados - Anses Jubilados que superan la mínima, Asignación por Embarazo y Desempleo Plan 1 figuran entre los pagos del miércoles 25. Shutterstock Además, este miércoles también se paga la Asignación por Embarazo para las personas con DNI terminado en 9, ya que esa prestación quedó corrida por los feriados y no terminó el lunes, como podía suponerse por la secuencia previa del calendario oficial. Esta reprogramación fue una de las modificaciones más visibles en el tramo final de marzo.

A eso se suma la Prestación por Desempleo Plan 1, que este miércoles 25 de marzo se abona a quienes tienen DNI terminados en 2 y 3. En ese esquema, los pagos arrancaron el viernes 20 con los documentos terminados en 0 y 1, y continúan ahora una vez terminado el parate por los feriados.